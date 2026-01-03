Где живет Маск: сколько стоит домик «контейнер» Сегодня 18:10 — Недвижимость

Миллиардер Илон Маск живет в довольно незначительном по объемам здании-контейнере модели Boxabl Casita, площадь которого составляет не более 37 кв.м. Внутри жилье напоминает студию.

Состоит жилье из:

гостиной;

кухни;

спальни и ванной.

То есть разделен на четыре зоны.

В нем есть холодильник, стиральная и посудомоечная машины, микроволновка, гладильная доска, кондиционер, душевая кабина, духовка, двойная раковина.

Условия Илона Маска вполне устраивают, а еще позволяют максимально сосредоточиться на бизнес-амбициях. Удобно также, что абсолютно автономный дом со сторонами 6×6 метров можно без проблем разобрать и перевезти для размещения на другом месте.

Сколько стоит такое жилье? Если учесть внутреннюю отделку, примерно 50 тыс. долларов. То есть вариант не из дешевых.

Но почему именно такой вариант?

Илон Маск — минималист, стремящийся максимум времени уделять собственным проектам. Интересно, что домик-студия Маску даже не принадлежит. Он его просто арендует.

