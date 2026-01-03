0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Где живет Маск: сколько стоит домик «контейнер»

Недвижимость
60
Где живет Маск: сколько стоит домик «контейнер»
Где живет Маск: сколько стоит домик «контейнер»
Миллиардер Илон Маск живет в довольно незначительном по объемам здании-контейнере модели Boxabl Casita, площадь которого составляет не более 37 кв.м. Внутри жилье напоминает студию.
Состоит жилье из:
  • гостиной;
  • кухни;
  • спальни и ванной.
То есть разделен на четыре зоны.
В нем есть холодильник, стиральная и посудомоечная машины, микроволновка, гладильная доска, кондиционер, душевая кабина, духовка, двойная раковина.
Условия Илона Маска вполне устраивают, а еще позволяют максимально сосредоточиться на бизнес-амбициях. Удобно также, что абсолютно автономный дом со сторонами 6×6 метров можно без проблем разобрать и перевезти для размещения на другом месте.
Где живет Маск: сколько стоит домик «контейнер»
Где живет Маск: сколько стоит домик «контейнер»
Сколько стоит такое жилье? Если учесть внутреннюю отделку, примерно 50 тыс. долларов. То есть вариант не из дешевых.

Но почему именно такой вариант?

Илон Маск — минималист, стремящийся максимум времени уделять собственным проектам. Интересно, что домик-студия Маску даже не принадлежит. Он его просто арендует.
Читайте о жилье самых богатых людей мира в нашей статье

Какое жилье у самых богатых людей мира

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьДеньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems