Утрата права собственности на землю: как получить компенсацию

Недвижимость
10
В последнее время украинцы все чаще сталкиваются с неприятным сюрпризом: право собственности на землю, которой они владели годами, внезапно аннулируется судом.
Сценарий почти всегда один — прокуратура заявляет, что когда-то давно участок выделили с нарушениями, потому что он якобы относится к лесному или водному фонду.
Люди, успевшие построить дома и вложить все сбережения, оказываются перед фактом: земля возвращается государству, рассказывает Новости.LIVE со ссылкой на адвоката Ростислава Кравца.
Адвокат подтверждает, что эта проблема стала системной. По его словам, возникает абсурдная ситуация, когда государство само контролирует реестры и движение земли, но вспоминает о «нарушениях» только тогда, когда собственник уже обустроил участок.
«Таких решений в последнее время очень много», — констатирует юрист.

Решение ЕСПЧ о компенсации за землю

Однако в этой печальной статистике есть весомый аргумент в пользу граждан — позиция Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Судьи в Страсбурге неоднократно отмечали: даже если процедура передачи земли была незаконной, нельзя просто отобрать имущество, не предложив ничего взамен. Это считается непропорциональным вмешательством в право принадлежности.
«Лишение права собственности без выплаты суммы, связанной с ее стоимостью, обычно непропорционально», — отмечает Кравец.
То есть, если государство хочет забрать землю назад, оно должно честно за это заплатить или предложить альтернативу.

Что может получить владелец

На что реально может рассчитывать владелец в такой ситуации?
  • Во-первых, это денежная компенсация, соответствующая рыночной стоимости участка.
  • Во-вторых, это предоставление равноценной земли в другом месте или какой-то другой способ возмещения ущерба. Адвокат настаивает на том, что реституция (возвращение сторон в исходное состояние) не может работать только в одну сторону.
«Реституция не может быть односторонней», — подчеркивает он, намекая, что государственные органы не имеют права просто «зачистить» реестр, забыв об интересах человека.
Сегодня судебная практика в Украине только адаптируется к европейским стандартам, но главный месседж уже ясен: отмена права собственности — это не финал, а только начало борьбы за компенсацию. Владельцам следует тщательно анализировать каждый пункт иска и требовать возмещения на этапе национальных судов, опираясь на практику ЕСПЧ.
Ранее мы писали о том, какой актив самый выгодный для инвестирования — земля или недвижимость.
Интересное сравнение рынка земли и недвижимости предоставил эксперт Черный, заявивший, что сейчас земля находится в 1995 году, тогда как недвижимость в 2025-м. Как следствие, это позволяет земле потенциально вырасти в два, а то и в три раза.
«Рынок земли в начале, поэтому мы только сейчас начали ощущать классический инвестиционный спрос на землю. Земля значительно недооценена. Сегодня земля — калька 90-х годов, когда есть возможность взять очень ценный актив по очень умеренной цене. И на сегодняшний день спрос на землю в разы превышает ее предложение», — отметил эксперт по земельным инвестициям.
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
