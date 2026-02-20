0 800 307 555
Поляки массово покупают жилье в Испании: где больше всего всего

Недвижимость
Поляки массово покупают жилье в Испании: где больше всего всего
Поляки массово покупают жилье в Испании: где больше всего всего
Жители Польши все больше инвестируют в недвижимость за границей. Испания стала одним из самых привлекательных направлений.
Популярность Испании среди поляков подтверждается статистикой, опубликованной Registradores de España, пишет inpoland.
В 2025 году граждане Польши приобрели в Испании 4136. Поляки занимают 8 место среди иностранцев, купивших недвижимость и Испании (4,26% в 2025 году).

Цены

Цена на недвижимость в Испании далеко не самая высокая в ЕС. По сравнению с польскими ценами покупка квартиры на побережье выглядит очень выгодно.
Марбелья и Коста-дель-Соль — самый популярный выбор среди поляков, которые ищут недвижимость на испанском побережье.
Ранее Finance.ua писал, что цены на жилье в Испании довольно разнообразны. Самым дорогим оно традиционно будет в столице. Так, в Мадриде вблизи центра однокомнатные квартиры площадью 42 кв. м стоят от 218 тыс. евро (~10 млн гривен). А большие квартиры, площадью более 100 квадратных метров, стоят в пределах 890 тыс. — 1,1 млн евро (~43−53 млн гривен).
Дешевле жилье, например, в Валенсии, где можно найти предложения в пределах 200−400 тыс. евро. Однако нужно учитывать, что среди предложений почти нет жилья площадью менее 50 кв. м.

Типы процентных ставок

В Испании для получения ипотеки существует три типа процентных ставок:
  • фиксированные (tasas fixas). Применяется один раз и не меняется в течение всего действия ипотечного договора. Размер платы по кредиту устанавливается при подписании контракта, учитывая % по кредиту и часть суммы по основному долгу;
  • Плавающие ставки или переменные (Tasas de interés variable). Процентная ставка меняется в банке ежегодно до среднего значения по EURIBOR (европейская межбанковская ставка). Устанавливая эту ставку, в банке указывают, что сам процент, например, будет равен 2,5% + Euribor;
  • комбинированные или смешанные. В первые годы после оформления ипотеки ставка фиксированная, но впоследствии может меняться.
Чаще всего в Испании применяют именно последний вид процентной ставки — банки на первые 5 лет ставят фиксированную ставку, а затем меняют ее по принципу плавающих.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьПольша
