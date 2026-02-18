Как будет работать аренда с правом выкупа — разъяснение эксперта Сегодня 21:03 — Недвижимость

Аренда с выкупом может стать одним из ключевых инструментов жилищной политики

Аренда жилья с последующим выкупом может открыть путь к собственному жилью для украинцев, не имеющих стартового капитала. В то же время, ее внедрение требует продуманной системы правил.

Об этом рассказала обозреватель недвижимости Виктория Берещак в комментарии Delo.ua.

По словам эксперта, механизм, предусматривающий закон «Об основных принципах жилищной политики», может стать реальной альтернативой ипотеке.

«Аренда с правом выкупа имеет потенциал, но это сложный механизм, очень чувствительный к дизайну его архитектуры. Его главное преимущество — возможность для домохозяйств без стартового капитала постепенно перейти к собственности без классической ипотеки с высокими рисками», — отмечает Берещак.

Фактически модель может работать через долгосрочные договоры аренды на 10−20 лет. За это время часть платежей засчитывается в счет предстоящего выкупа. До момента полного расчета жилье остается в управлении оператора.

Необходимые условия для успешной реализации

По словам эксперта, реализация данной модели фактически невозможна без нескольких условий:

прозрачные правила договоров — сроки, формирование цены, защита от резких рыночных колебаний;

финансовая инфраструктура: специальные фонды, аудит, гарантии сохранности взносов и запуск пилотных проектов перед масштабированием.

«Без этого аренда с правом выкупа рискует остаться красивой идеей на бумаге или быть использована только точечно», — отмечает Виктория Берещак.

Эксперты считают, что при правильной имплементации аренда с выкупом может стать одним из ключевых инструментов жилищной политики, особенно в условиях войны, миграции и нестабильных доходов населения.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что президент Украины Владимир Зеленский 12 февраля подписал Закон «Об основных принципах жилищной политики» (№ 4751-IX). Документ вводит новую модель государственной жилищной политики, которая предусматривает развитие социального жилья, цифровизацию очередей и новые финансовые механизмы приобретения или аренды жилья.

Одним из инструментов, предусмотренных законом, является аренда с правом выкупа . Речь идет о жилье, которое после 10-ти лет аренды можно будет оформить в собственность. Воспользоваться таким правом можно только один раз.

Платежи, которые арендатор будет платить в течение этого периода, будут поступать в специальный револьверный фонд. Средства из него будут направляться на строительство нового социального жилья.

