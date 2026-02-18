Как будет работать аренда с правом выкупа — разъяснение эксперта
Аренда жилья с последующим выкупом может открыть путь к собственному жилью для украинцев, не имеющих стартового капитала. В то же время, ее внедрение требует продуманной системы правил.
Об этом рассказала обозреватель недвижимости Виктория Берещак в комментарии Delo.ua.
По словам эксперта, механизм, предусматривающий закон «Об основных принципах жилищной политики», может стать реальной альтернативой ипотеке.
«Аренда с правом выкупа имеет потенциал, но это сложный механизм, очень чувствительный к дизайну его архитектуры. Его главное преимущество — возможность для домохозяйств без стартового капитала постепенно перейти к собственности без классической ипотеки с высокими рисками», — отмечает Берещак.
Фактически модель может работать через долгосрочные договоры аренды на 10−20 лет. За это время часть платежей засчитывается в счет предстоящего выкупа. До момента полного расчета жилье остается в управлении оператора.
Необходимые условия для успешной реализации
По словам эксперта, реализация данной модели фактически невозможна без нескольких условий:
- прозрачные правила договоров — сроки, формирование цены, защита от резких рыночных колебаний;
- финансовая инфраструктура: специальные фонды, аудит, гарантии сохранности взносов и запуск пилотных проектов перед масштабированием.
«Без этого аренда с правом выкупа рискует остаться красивой идеей на бумаге или быть использована только точечно», — отмечает Виктория Берещак.
Эксперты считают, что при правильной имплементации аренда с выкупом может стать одним из ключевых инструментов жилищной политики, особенно в условиях войны, миграции и нестабильных доходов населения.
Читайте также
Напомним, ранее Finance.ua писал, что президент Украины Владимир Зеленский 12 февраля подписал Закон «Об основных принципах жилищной политики» (№ 4751-IX). Документ вводит новую модель государственной жилищной политики, которая предусматривает развитие социального жилья, цифровизацию очередей и новые финансовые механизмы приобретения или аренды жилья.
Одним из инструментов, предусмотренных законом, является аренда с правом выкупа. Речь идет о жилье, которое после 10-ти лет аренды можно будет оформить в собственность. Воспользоваться таким правом можно только один раз.
Платежи, которые арендатор будет платить в течение этого периода, будут поступать в специальный револьверный фонд. Средства из него будут направляться на строительство нового социального жилья.
Поделиться новостью
Также по теме
Как будет работать аренда с правом выкупа — разъяснение эксперта
Цены на первичке Киева в феврале (инфографика)
Можно ли подарить квартиру с ипотекой
«Квартирная миграция» из-за коммунального коллапса в Киеве: какое жилье подешевело
Квартиры, в которых никто не живет, отдадут ВПЛ — правда ли это
Чому дешевше — не означає вигідніше: про ціну і реальну вартість житла