В Минразвития опровергли фейк о том, что «квартиры, в которых годами никто не живет, отдадут ВПЛ»

Недвижимость
55
Медиа распространяли фейк о том, что долгое пустующее частное жилье якобы передадут для расселения ВПО
Информация о том, что в Украине планируют передавать для внутренне перемещенных лиц квартиры, «в которых никто не живет годами», является манипуляцией.
Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций Spravdi.

Что распространяют в соцсетях

На днях украинские Telegram-каналы публиковали сообщения о том, что долго пустующее жилье якобы передадут для расселения ВПЛ. В сообщениях не уточняется форма собственности такого имущества, что создает впечатление о возможном изъятии частных квартир.

Как на самом деле

На самом деле речь идет исключительно об объектах государственной и коммунальной собственности.
В рамках инициативы планируется использовать:
  • пустые жилые дома, находящиеся на балансе общин;
  • незаселенные общежития;
  • административные здания, которые пока не используются;
  • неприватизированные квартиры и дома коммунальной собственности, не имеющие наследников.
Следовательно, об изъятии частного жилья речь не идет.

Позиция Минразвития

В Министерстве развития общин и территорий уточнили, что проект, реализуемый совместно с международной организацией Habitat for Humanity (HFH), не касается пустых квартир частных владельцев.
Речь идет об отборе целостных зданий государственной и коммунальной собственности — зданий, земельных участков и другой недвижимости, которая не используется и может быть переоборудована под жилье.
До конца марта запланирован отбор объектов и полевые инспекции 60−70 зданий в трех пилотных областях — Киевской, Ивано-Франковской и Полтавской. Использование любых объектов возможно только с согласия владельца или балансодержателя.
В ведомстве отмечают: к проекту могут приобщаться и объекты частной собственности — но исключительно при добровольном согласии владельцев передать их для общественных нужд.
Habitat for Humanity производит общенациональное картографирование и классификацию таких объектов, оценивая их потенциал для реконструкции или переоборудования. Собранные данные интегрируют в цифровую информационно-аналитическую жилищную систему для ВПЛ, запуск которой запланирован на октябрь 2026 года.

Что предусматривает проект

В рамках инициативы планируется:
  • определить оптимальные сценарии использования свободных зданий для жилья;
  • создать основу для привлечения инвестиций в доступное и устойчивое жилье;
  • поддержать внутренне перемещенных лица и уязвимые категории населения.
После завершения отбора подготовят подробные инвестиционные предложения для 10−15 наиболее перспективных объектов. Параллельно сформируют практический набор инструментов для переоборудования пустых построек в жилище.
Отдельно HFH рассмотрит возможность реализации одного из подготовленных проектов в качестве пилотного — для создания доступного жилья для ВПЛ и других уязвимых групп, а также будет работать над привлечением инвестиций для реализации других отобранных инициатив.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
