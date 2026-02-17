В Минразвития опровергли фейк о том, что «квартиры, в которых годами никто не живет, отдадут ВПЛ» Сегодня 13:04 — Недвижимость

Медиа распространяли фейк о том, что долгое пустующее частное жилье якобы передадут для расселения ВПО

Информация о том, что в Украине планируют передавать для внутренне перемещенных лиц квартиры, «в которых никто не живет годами», является манипуляцией.

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций Spravdi.

Что распространяют в соцсетях

На днях украинские Telegram-каналы публиковали сообщения о том, что долго пустующее жилье якобы передадут для расселения ВПЛ. В сообщениях не уточняется форма собственности такого имущества, что создает впечатление о возможном изъятии частных квартир.

Как на самом деле

На самом деле речь идет исключительно об объектах государственной и коммунальной собственности.

В рамках инициативы планируется использовать:

пустые жилые дома, находящиеся на балансе общин;

незаселенные общежития;

административные здания, которые пока не используются;

неприватизированные квартиры и дома коммунальной собственности, не имеющие наследников.

Следовательно, об изъятии частного жилья речь не идет.

Позиция Минразвития

не касается пустых квартир частных владельцев. В Министерстве развития общин и территорий уточнили , что проект, реализуемый совместно с международной организацией Habitat for Humanity (HFH),

Речь идет об отборе целостных зданий государственной и коммунальной собственности — зданий, земельных участков и другой недвижимости, которая не используется и может быть переоборудована под жилье.

До конца марта запланирован отбор объектов и полевые инспекции 60−70 зданий в трех пилотных областях — Киевской, Ивано-Франковской и Полтавской. Использование любых объектов возможно только с согласия владельца или балансодержателя.

В ведомстве отмечают: к проекту могут приобщаться и объекты частной собственности — но исключительно при добровольном согласии владельцев передать их для общественных нужд.

Habitat for Humanity производит общенациональное картографирование и классификацию таких объектов, оценивая их потенциал для реконструкции или переоборудования. Собранные данные интегрируют в цифровую информационно-аналитическую жилищную систему для ВПЛ, запуск которой запланирован на октябрь 2026 года.

Что предусматривает проект

В рамках инициативы планируется:

определить оптимальные сценарии использования свободных зданий для жилья;

создать основу для привлечения инвестиций в доступное и устойчивое жилье;

поддержать внутренне перемещенных лица и уязвимые категории населения.

Читайте также Как правильно выбрать и оформить жилищный кредит во время войны

После завершения отбора подготовят подробные инвестиционные предложения для 10−15 наиболее перспективных объектов. Параллельно сформируют практический набор инструментов для переоборудования пустых построек в жилище.

Отдельно HFH рассмотрит возможность реализации одного из подготовленных проектов в качестве пилотного — для создания доступного жилья для ВПЛ и других уязвимых групп, а также будет работать над привлечением инвестиций для реализации других отобранных инициатив.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.