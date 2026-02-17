«Квартирная миграция» из-за коммунального коллапса в Киеве: какое жилье подешевело Сегодня 14:01 — Недвижимость

Арендаторы жилья меняют свои преимущества, в зависимости от ситуации, и о «черных» списках квартир, которые постоянно обновляются из-за вражеских обстрелов или изменения расписаний по энергетике.

Об этом говорится в статье Минфина, мы выбрали основное.

После того, как враг стал прицельно бить по тепловой инфраструктуре Киева, и в тысячах домов исчезло отопление, в «черный список» арендованного жилья попали «проблемные» многоэтажки в Соломенском, Голосеевском, Дарницком, Оболонском, Деснянском районах.

Но по мере изменения ситуации, скажем, дома в Соломенском, Оболонском и Голосеевском районах из «черного» списка уже вычеркнули, поскольку отопление в большинстве многоэтажек сравнительно быстро восстановили.

Дарница и Деснянский район

По ТЭЦ, которые обеспечивали теплоснабжение этих локаций, враг с начала этого года бил уже несколько раз, объектам причинены серьезные повреждения. В часть домов, как уже открыто признали власти, отопление в нынешнем отопительном сезоне могут уже не вернуть.

Руководитель оценочной компании «Дельта Консалтинг» Роман Рябов говорит о снижении спроса на жилье в районах, где перебои с отоплением были наиболее частыми и длительными. Часть арендаторов стали искать жилье в домах с автономным отоплением, генераторами или стабильным энергоснабжением. Просел интерес арендаторов, в частности, к жилью на Левом берегу столицы.

Арендаторы, снимающие квартиры в «проблемных» домах, с самого начала выбрали разную тактику. Одни решили «переждать». Обычно речь идет о семьях без маленьких детей и пожилых родителей. Люди просто не хотели среди зимы возиться с переездом, тем более что многие владельцы жилья стали предлагать скидки на аренду до 50% до решения проблем с отоплением, а затем — до конца отопительного сезона.

То есть среднестатистическая однуша на Соломенке или в Голосеево подешевела для проживающих там арендаторов с 12−15 до 6−7 тысяч гривен в месяц.

Еще одна категория арендаторов — те, кто с самого начала начали искать альтернативы. Обычно речь идет о семьях с маленькими детьми, а также тех, кто работает удаленно (а следовательно, не готов мерзнуть круглосуточно).

По мере того, как разрулить коммунальный коллапс не удается, квартирных мигрантов становится все больше. Причем люди готовы доплачивать за новое жилье, чтобы оно было «нормальным» — с отоплением и хоть какой-нибудь автономией по свету (например, генераторами на лифты и насосы), — отмечает Андрей Романов.

Часть семей, ранее арендовавших жилье в столице, и вовсе уехали из Киева. «Кто-то поехал на „малую родину“, кто-то в регионы к родственникам. Но в целом процент выехавших все же незначительный и на рынок аренды практически не влияет. Больше тех, кто все же ищет другое жилье в Киеве или пригороде, идет речь о настоящей массовой миграции арендаторов», — говорит Романов.

Люди хотят переехать либо в районы, которые считаются относительно благополучными (Шевченковское, Печерское, Оболонское, Голосеевское), либо присматриваются жилье в пригороде (Одесское, Обуховское, Вышгородское и другие направления).

В то же время ряды арендаторов, которые согласились «переждать» коммунальные проблемы в обмен на скидки по аренде, наоборот, стремительно редеют.

Выбирают на новый лад

Столичный риелтор Ирина Луханина говорит, что нынешняя «коммунальная турбулентность» кардинально изменила настроение арендаторов.

«Раньше они выбирали между вариантами „ближе к метро“ и „поновее ремонт“. Сегодня главный вопрос: в этом доме можно жить спокойно или каждый вечер станет испытанием. Именно этот сдвиг в сознании запустил новый передел рынка аренды на так называемые „стойкие“ объекты и те, что теряют свои позиции и по спросу, и по ценам», — отмечает Луханина.

Эту тенденцию подчеркивает и Роман Рябов. Арендаторы стали внимательнее оценивать технические характеристики жилья. При просмотре они обращают внимание не только на состояние помещений или транспортную доступность, но и на следующее:

наличие генератора или инвертора,

тип отопления,

утепление дома,

стабильность электроснабжения в этом районе.

«Эти параметры фактически превратились в новые критерии выбора арендованной недвижимости», — пояснил Рябов.

Какое жилье подешевело

Как «миграция арендаторов» и новые критерии выбора жилья отразились на ценах?

Роман Рябов говорит, что спрос меняется быстрее ценников. «Рынок аренды инерционный: владельцы не спешат резко снижать цены, ожидая стабилизации ситуации. Падение спроса не всегда мгновенно трансформируется в удешевление аренды», — отметил эксперт.

В то же время, уже фактически сформировалась новая сегментация рынка.

«Квартиры без альтернативных источников тепла или электроэнергии чаще сдаются дешевле — арендодатели вынуждены делать скидки или соглашаться на торг. В то же время, жилье с автономными системами, наоборот, может дорожать из-за повышенного спроса», — пояснил Рябов.

Андрей Романов рассказал «Минфину», что, например, на Троещине или Лесном массиве, даже в домах, где с отоплением все сравнительно нормально, цены упали по меньшей мере на 10%. «Люди опасаются переезжать в эти районы, поскольку нет гарантии, что „их“ дом не пострадает следующим. Кроме того, не хотят снять квартиры в домах, где тепло вернули, но его долго не было — боятся, что начнутся проблемы (влажность, грибок и т. д. )», — отметил эксперт.

Справка Finance.ua:

Ранее Парламентский комитет по государственной власти нарабатывает предложения для законодательного урегулирования рынка риелторских услуг и аренды жилья. Депутаты обещают внедрить прозрачные правила риелторской деятельности и снизить налоговую нагрузку для владельцев жилья.

Отдельное внимание Комитет уделит риелторской деятельности. Недавно созданная рабочая группа изучает проблематику рынка и готовит законодательные предложения для обеспечения прозрачности риелторских услуг, защиты прав граждан и поддержки профессиональных риелторов, предоставляющих качественные услуги.

Законопроект будет предусматривать:

значительное снижение налоговой нагрузки для владельцев сдаваемого в аренду жилья для стимулирования легализации доходов;

внедрение прозрачных правил риелторской деятельности;

защиту прав граждан и повышение профессиональных стандартов на рынке.

Ранее Finance.ua писал , по данным Всемирного банка, в прошлом году в Украине 900 человек задекларировали доход от сдачи в аренду жилой недвижимости на общую сумму почти в 3 млн грн.

