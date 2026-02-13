«Фантомное» жилье в архивах: почему ВПЛ отказывают в бронировании средств по программе «єВідновлення» Сегодня 12:02 — Недвижимость

Причиной некоторых отказов по программе «єВідновлення» стало наличие «фантомного» жилья из архивной базы

Часть внутренне перемещенных лиц сталкивается с отказами в бронировании средств по программе «єВідновлення» из-за технических проблем с государственными реестрами недвижимости.

Об этом сообщил народный депутат Павел Фролов.

По его словам, для ВПЛ ключевым условием приоритетного права на компенсацию является то, что уничтоженное жилье должно быть единственным в собственности. Эта информация проверяется через Государственный реестр прав на недвижимое имущество (ГРВП).

В чем проблема

До запуска ГРВП в 2013 году в Украине действовал Реестр прав собственности на недвижимое имущество (РПСН), функционировавший в 2002—2012 годах. В настоящее время он является архивной частью действующего реестра.

Из-за технических сложностей с синхронизацией двух систем могут возникать дублирование записей. В результате в реестре отображается так называемое «фантомное» жилье из архивной базы, даже если имущество было продано или отчуждено. Это может послужить основанием для отказа в бронировании средств.

Кто в зоне риска

Проблема может касаться ВПЛ, которые:

получили право собственности на жилье в период с 2002 по 2012 годы;

отчуждали это имущество в 2013—2018 годах.

В таких случаях в реестрах может оставаться непогашенная архивная запись.

Как проверить информацию

Чтобы выяснить, есть ли в реестрах ошибки, рекомендуется:

заказать информационную справку из ГРВП через портал «Дія» (услуга платная);

обратиться в ЦПАУ или к нотариусу.

В справке отображаются все записи, в том числе перенесенные из архивного реестра РПСН.

Как исправить ситуацию

Если обнаружена непогашенная запись в архивном реестре, ее нужно аннулировать через ЦПАУ или нотариуса. После этого появляется возможность разблокировать использование жилого сертификата в рамках программы «єВідновлення».

Ранее мы сообщали , почему, несмотря на высокий спрос «єВідновлення», некоторые заявки до сих пор остаются нерассмотренными.

