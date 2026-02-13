«Фантомное» жилье в архивах: почему ВПЛ отказывают в бронировании средств по программе «єВідновлення»
Часть внутренне перемещенных лиц сталкивается с отказами в бронировании средств по программе «єВідновлення» из-за технических проблем с государственными реестрами недвижимости.
Об этом сообщил народный депутат Павел Фролов.
По его словам, для ВПЛ ключевым условием приоритетного права на компенсацию является то, что уничтоженное жилье должно быть единственным в собственности. Эта информация проверяется через Государственный реестр прав на недвижимое имущество (ГРВП).
В чем проблема
До запуска ГРВП в 2013 году в Украине действовал Реестр прав собственности на недвижимое имущество (РПСН), функционировавший в 2002—2012 годах. В настоящее время он является архивной частью действующего реестра.
Из-за технических сложностей с синхронизацией двух систем могут возникать дублирование записей. В результате в реестре отображается так называемое «фантомное» жилье из архивной базы, даже если имущество было продано или отчуждено. Это может послужить основанием для отказа в бронировании средств.
Кто в зоне риска
Проблема может касаться ВПЛ, которые:
- получили право собственности на жилье в период с 2002 по 2012 годы;
- отчуждали это имущество в 2013—2018 годах.
В таких случаях в реестрах может оставаться непогашенная архивная запись.
Как проверить информацию
Чтобы выяснить, есть ли в реестрах ошибки, рекомендуется:
- заказать информационную справку из ГРВП через портал «Дія» (услуга платная);
- обратиться в ЦПАУ или к нотариусу.
В справке отображаются все записи, в том числе перенесенные из архивного реестра РПСН.
Как исправить ситуацию
Если обнаружена непогашенная запись в архивном реестре, ее нужно аннулировать через ЦПАУ или нотариуса. После этого появляется возможность разблокировать использование жилого сертификата в рамках программы «єВідновлення».
Ранее мы сообщали, почему, несмотря на высокий спрос «єВідновлення», некоторые заявки до сих пор остаются нерассмотренными.
