Сколько стоит арендовать жилье в разных городах Украины (инфографика)

Сколько стоит арендовать жилье в разных городах Украины

Недвижимость
59
Высокую стоимость аренды традиционно демонстрирует Киев
Рынок аренды жилья в Украине в начале 2026 года демонстрирует кардинально разные векторы развития. Пока столица и Закарпатье продолжают держать высокие ценники, в центральных регионах наблюдается настоящий «ценопад». Аналитики Dim.Ria сравнили стоимость аренды однокомнатных квартир в январе 2026 года с декабрем 2025 года.

Ценовые полюса: от столицы до прифронтовых городов

Самую высокую стоимость аренды традиционно демонстрирует Киев, где за «однушку» придется выложить в среднем 22 500 грн, что на 2% больше, чем месяцем ранее.
Среди самых дорогих регионов:
  • Закарпатская обл.: 20 500 грн (цена за месяц не изменилась);
  • Львовская: 16 400 грн;
  • Ивано-Франковская и Черкасская: по 16 000 грн (рост на 7%);
  • Волынская: 15 000 грн.
На противоположной стороне рейтинга оказалась Харьковская область, где аренда наиболее доступна в стране — всего 4700 грн, несмотря на незначительный месячный рост на 4%. Также в список бюджетных вариантов входят Черниговщина (5000 грн), Николаевщина и Запорожье (по 6000 грн).
Где цены упали больше всего

Аналитики зафиксировали резкий обвал цен на «однушки» в некоторых центральных и западных областях:
  1. Кировоградская область: абсолютный рекорд снижения — минус 45% за месяц. Аренда здесь упала до 8500 грн.
  2. Черновицкая область: стоимость арендованного однокомнатного жилья снизилась на 22% и составляет теперь 9600 грн.
  3. Черниговская область: цены просели на 17%, зафиксировавшись на отметке 5000 грн.
Аренда в Киеве

В январе 2026 года средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в столице была такая:
  • Печерский район: 25 000 грн;
  • Голосеевский: 16 000 грн;
  • Соломенский: 16 000 грн;
  • Дарницкий: 15 000 грн;
  • Подольский: 15 000 грн;
  • Шевченковский: 15 000 грн;
  • Оболонский: 13500 грн;
  • Днепровский: 13 000 грн;
  • Святошинский: 12 988 грн;
  • Деснянский: 9 000 грн.
Что касается двухкомнатного жилья, то здесь месячная аренда в среднем составляет:
  • Печерский район: 36 900 грн;
  • Подольский: 20 000 грн;
  • Шевченковский: 19 000 грн;
  • Голосеевский: 18 500 грн;
  • Дарницкий: 17 000 грн;
  • Соломенский: 16 500 грн;
  • Оболонский: 16 000 грн;
  • Святошинский: 15 300 грн;
  • Днепровский район: 14 000 грн;
  • Деснянский: 11 500 грн.

Спрос и предложение аренды

Как зафиксировали аналитики, в январе количество предложений в сегменте аренды в большинстве своем упало по стране. Самое существенное уменьшение произошло в Сумской (-33%), Черниговской (-33%) и Одесской (-20%) областях. Наибольший рост наблюдался в Волынской (12%) и Харьковской (11%) областях.
Что касается спроса, то интерес к аренде в начале года был разным в зависимости от региона. Наибольший рост спроса зафиксирован в Запорожской (+20%), Херсонской (+15%), Харьковской (+14%) и Ивано-Франковской (+14%) областях. Наибольшее снижение интереса к аренде в январе наблюдалось в Черкасской (-15%) области.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
КвартираАренда жильяЖилая недвижимость
Также по теме
