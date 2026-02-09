Сколько стоит арендовать жилье в разных городах Украины (инфографика) Сегодня 14:04 — Недвижимость

Высокую стоимость аренды традиционно демонстрирует Киев

Рынок аренды жилья в Украине в начале 2026 года демонстрирует кардинально разные векторы развития. Пока столица и Закарпатье продолжают держать высокие ценники, в центральных регионах наблюдается настоящий «ценопад». Аналитики Dim.Ria сравнили стоимость аренды однокомнатных квартир в январе 2026 года с декабрем 2025 года.

Ценовые полюса: от столицы до прифронтовых городов

Самую высокую стоимость аренды традиционно демонстрирует Киев, где за «однушку» придется выложить в среднем 22 500 грн, что на 2% больше, чем месяцем ранее.

Среди самых дорогих регионов:

Закарпатская обл.: 20 500 грн (цена за месяц не изменилась);

Львовская: 16 400 грн;

Ивано-Франковская и Черкасская: по 16 000 грн (рост на 7%);

Волынская: 15 000 грн.

На противоположной стороне рейтинга оказалась Харьковская область, где аренда наиболее доступна в стране — всего 4700 грн, несмотря на незначительный месячный рост на 4%. Также в список бюджетных вариантов входят Черниговщина (5000 грн), Николаевщина и Запорожье (по 6000 грн).

Где цены упали больше всего

Аналитики зафиксировали резкий обвал цен на «однушки» в некоторых центральных и западных областях:

Кировоградская область: абсолютный рекорд снижения — минус 45% за месяц. Аренда здесь упала до 8500 грн. Черновицкая область: стоимость арендованного однокомнатного жилья снизилась на 22% и составляет теперь 9600 грн. Черниговская область: цены просели на 17%, зафиксировавшись на отметке 5000 грн.

Аренда в Киеве

В январе 2026 года средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в столице была такая:

Печерский район: 25 000 грн;

25 000 грн; Голосеевский: 16 000 грн;

16 000 грн; Соломенский: 16 000 грн;

16 000 грн; Дарницкий: 15 000 грн;

15 000 грн; Подольский: 15 000 грн;

15 000 грн; Шевченковский: 15 000 грн;

15 000 грн; Оболонский: 13500 грн;

13500 грн; Днепровский: 13 000 грн;

13 000 грн; Святошинский: 12 988 грн;

12 988 грн; Деснянский: 9 000 грн.

Что касается двухкомнатного жилья, то здесь месячная аренда в среднем составляет:

Печерский район: 36 900 грн;

36 900 грн; Подольский: 20 000 грн;

20 000 грн; Шевченковский: 19 000 грн;

19 000 грн; Голосеевский: 18 500 грн;

18 500 грн; Дарницкий: 17 000 грн;

17 000 грн; Соломенский: 16 500 грн;

16 500 грн; Оболонский: 16 000 грн;

16 000 грн; Святошинский: 15 300 грн;

15 300 грн; Днепровский район: 14 000 грн;

14 000 грн; Деснянский: 11 500 грн.

Спрос и предложение аренды

Как зафиксировали аналитики, в январе количество предложений в сегменте аренды в большинстве своем упало по стране. Самое существенное уменьшение произошло в Сумской (-33%), Черниговской (-33%) и Одесской (-20%) областях. Наибольший рост наблюдался в Волынской (12%) и Харьковской (11%) областях.

Что касается спроса, то интерес к аренде в начале года был разным в зависимости от региона. Наибольший рост спроса зафиксирован в Запорожской (+20%), Херсонской (+15%), Харьковской (+14%) и Ивано-Франковской (+14%) областях. Наибольшее снижение интереса к аренде в январе наблюдалось в Черкасской (-15%) области.

