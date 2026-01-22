Какую долю зарплаты украинцы тратят на аренду жилья: исследование OLX Сегодня 08:03 — Личные финансы

Наименьшую часть зарплаты на аренду украинцы тратят в Херсоне.

Наибольшую часть зарплаты (83%) за аренду однокомнатной квартиры нужно отдать в Ужгороде, а именно 19,6 тыс. грн, что является самым высоким показателем по Украине. Самая низкая доля расходов на долгосрочную аренду однокомнатной квартиры зафиксирована в городах, приближенных к зоне боевых действий.

Об этом свидетельствуют данные OLX

Где аренда забирает наибольшую долю дохода

Самая большая нагрузка на семейный бюджет зафиксирована в Ужгороде. Здесь аренда однокомнатной квартиры составляет в среднем 19,6 тыс. грн, что соответствует 83% медианной зарплаты.

Высокая доля расходов на аренду также зафиксирована в нескольких крупных городах. Во Львове на аренду однокомнатной квартиры приходится 72% дохода при медианной стоимости 18 тыс. грн. В Киеве этот показатель составляет 68%, а медианная цена аренды — 16 тыс. грн. В Ивано-Франковске аренда обходится в 14,7 тыс. грн, что равно 64% медианной заработной платы.

Города, где аренда составляет 50−60% зарплаты

В группу городов с высокой, но более низкой нагрузкой на доходы входят Винница, Луцк, Ровно, Полтава, Черновцы и Житомир.

В Виннице аренда однокомнатной квартиры составляет 12 тыс. грн, что соответствует 60% зарплаты. В Луцке аренда занимает 56% дохода при медианной стоимости 14 тыс. грн. В Ровно этот показатель составляет 55%, а медианная цена — 11 тыс. грн.

В Полтаве на аренду приходится 53% дохода при медианной стоимости 10 тыс. грн. Наименьшую долю в пределах этого диапазона Черновцы и Житомир — по 50% от зарплаты. В Житомире медианная стоимость аренды составляет 10 тыс. грн, в Черновцах — 11,3 тыс. грн.

Города, где нужно отдать 30−50% дохода в аренду

В ряде областных центров расходы по аренде составляют от 30% до 50% дохода. В эту группу входят Черкассы, Хмельницкий, Днепр, Кропивницкий, Чернигов и Сумы.

В Черкассах аренда забирает 48% дохода при медианной стоимости 10 тыс. грн. В Хмельницком и Днепре этот показатель составляет по 44%, а также при стоимости аренды 10 тыс. грн. В Кропивницком аренда обходится в 8 тыс. грн, что соответствует 43% зарплаты.

В Чернигове на аренду приходится 37% дохода при медианной стоимости 6,5 тыс. грн, в Сумах — 34% при цене 6 тыс. грн.

Самая доступная аренда

Самая низкая доля затрат на долгосрочную аренду однокомнатной квартиры зафиксирована в городах, расположенных вблизи зоны боевых действий.

В Запорожье аренда составляет 29% от заработной платы при медианной стоимости 5,5 тыс. грн. В Харькове этот показатель равен 25%, а медианная цена аренды — 5 тыс. грн.

Наименьшую долю медианной зарплаты среди областных центров украинцы тратят в Херсоне — 15% дохода, где медианная стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры составляет 3,7 тыс. грн.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на ЛУН писал , что по состоянию на 20 января 2026 года в Киеве самая дорогая аренда 1-комн. квартиры в Печерском и Шевченковском районе — 34 тыс. грн и 23 тыс. грн соответственно. Дешевле всего квартиры можно найти в Деснянском районе — за 9 800 грн. По данным ЛУН, чтобы снять однокомнатную квартиру в столице, украинцы должны выложить в январе 52% своей зарплаты в среднем. В августе 2025 года для сравнения было 67% зарплаты.

