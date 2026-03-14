Как человеку с инвалидностью получить консультацию юриста на дому

Человек с инвалидностью, Фото: freepik
Если человек через состояние здоровья не может самостоятельно обратиться в бюро или консультационный пункт системы предоставления бесплатной юридической помощи (БПП), юристы могут оказать ему помощь по месту жительства или пребывания. Специалисты выезжают, в частности, в отдаленные населенные пункты, военные госпитали, а также дома-интернаты для пожилых людей и лиц с инвалидностью.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.
В 2025 году юристы предоставили 443 адресные юридические консультации.
Чаще всего обращаются по вопросам:
  • получение денежного пособия в связи с ранением;
  • направление на ВВК и выплат во время лечения;
  • отмена судебных приказов по долгам за коммунальные услуги;
  • представительства интересов в суде;
  • получение ограничительного предписания.

Как получить юридическую помощь на дому

Чтобы получить помощь, оставьте заявку по номеру — 0 800 213 103 (звонки в пределах Украины бесплатные).
Специалисты зафиксируют обращение и сообщат о дате и времени возможного визита юриста. Специалист в согласованное время придет по месту жительства или пребывания человека домой, в больницу, гериатрический пансионат и т. д.
Также получить консультацию можно дистанционно:
  • Telegram — LegalAidUkraineBot
  • Facebook — Ukraine.Legal.Aid
  • Instagram — ualeagalaid
  • +38 044 363 10 41 — для звонков из-за границы.

Какую помощь можно получить

Люди с инвалидностью могут обратиться в местные центры системы БПД и получить безвозмездную первичную юридическую помощь, которая включает:
  • предоставление правовой информации;
  • консультации и разъяснения по правовым вопросам;
  • составление заявлений, жалоб и других документов правового характера (кроме процессуальных);
  • помощь в обеспечении доступа к вторичной правовой помощи и медиации.
Лица с инвалидностью, получающие пенсию или социальную помощь вместо пенсии в размере, не превышающем двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц, имеют право также на безвозмездную вторичную юридическую помощь.
Она предусматривает представительство интересов в судах, государственных органах и органах местного самоуправления, а также составление процессуальных документов для обращения в суд.

Как подать обращение

Обращение о предоставлении вторичной юридической помощи подается в местные центры или бюро юридической помощи по месту фактического проживания, независимо от регистрации. Лица с инвалидностью, признанные судом недееспособными или с ограниченной дееспособностью, обращаются через опекунов или попечителей.
К обращению прилагаются:
  • документ, удостоверяющий личность;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • пенсионное удостоверение или документ о назначении социальной помощи;
  • справка об установлении инвалидности;
  • справка о размере пенсии или социальной помощи.
По материалам:
Finance.ua
Также по теме
Также по теме
