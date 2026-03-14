Как человеку с инвалидностью получить консультацию юриста на дому Сегодня 09:11 — Личные финансы

Человек с инвалидностью

Если человек через состояние здоровья не может самостоятельно обратиться в бюро или консультационный пункт системы предоставления бесплатной юридической помощи (БПП), юристы могут оказать ему помощь по месту жительства или пребывания. Специалисты выезжают, в частности, в отдаленные населенные пункты, военные госпитали, а также дома-интернаты для пожилых людей и лиц с инвалидностью.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.

В 2025 году юристы предоставили 443 адресные юридические консультации.

Чаще всего обращаются по вопросам:

получение денежного пособия в связи с ранением;

направление на ВВК и выплат во время лечения;

отмена судебных приказов по долгам за коммунальные услуги;

представительства интересов в суде;

получение ограничительного предписания.

Как получить юридическую помощь на дому

Чтобы получить помощь, оставьте заявку по номеру — 0 800 213 103 (звонки в пределах Украины бесплатные).

Специалисты зафиксируют обращение и сообщат о дате и времени возможного визита юриста. Специалист в согласованное время придет по месту жительства или пребывания человека домой, в больницу, гериатрический пансионат и т. д.

Также получить консультацию можно дистанционно:

Telegram — LegalAidUkraineBot

Facebook — Ukraine.Legal.Aid

Instagram — ualeagalaid

+38 044 363 10 41 — для звонков из-за границы.

Какую помощь можно получить

Люди с инвалидностью могут обратиться в местные центры системы БПД и получить безвозмездную первичную юридическую помощь, которая включает:

предоставление правовой информации;

консультации и разъяснения по правовым вопросам;

составление заявлений, жалоб и других документов правового характера (кроме процессуальных);

помощь в обеспечении доступа к вторичной правовой помощи и медиации.

Лица с инвалидностью, получающие пенсию или социальную помощь вместо пенсии в размере, не превышающем двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц, имеют право также на безвозмездную вторичную юридическую помощь.

Она предусматривает представительство интересов в судах, государственных органах и органах местного самоуправления, а также составление процессуальных документов для обращения в суд.

Как подать обращение

Обращение о предоставлении вторичной юридической помощи подается в местные центры или бюро юридической помощи по месту фактического проживания, независимо от регистрации. Лица с инвалидностью, признанные судом недееспособными или с ограниченной дееспособностью, обращаются через опекунов или попечителей.

К обращению прилагаются:

документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

пенсионное удостоверение или документ о назначении социальной помощи;

справка об установлении инвалидности;

справка о размере пенсии или социальной помощи.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.