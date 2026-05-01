0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

ВПЛ с ВОТ могут получить 2 млн грн на жилье: как подать заявление

Личные финансы
52
3300 семей смогут получить жилые ваучеры номиналом до 2 млн грн
С 1 мая в Украине начинается новый этап программы «єВідновлення», в рамках которого украинцы с временно оккупированных территорий со статусом участника боевых действий или лиц с инвалидностью в результате войны смогут забронировать жилые ваучеры на 2 млн грн через приложение «Дія».
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
В общей сложности 3300 семей смогут получить жилищные ваучеры номиналом до 2 млн грн.
Подать обращение по заказу средств можно через приложение Дія. После этого оператор программы — Укрпочта — проверяет наличие финансирования. В случае его подтверждения заявитель в течение 5 дней получает уведомление об успешном заказе.

Как использовать ваучер

Вырученные средства можно направить на:
  • приобретение квартиры или дома;
  • инвестирование в строительство;
  • погашение ипотечного кредита.
Возможность доступна только заявителям, чьи заявки уже утверждены соответствующими комиссиями.
«У человека есть 60 дней, чтобы заключить договор покупки жилья у любого нотариуса. Если заказанные средства не используют, они возвращаются на счет оператора и направят их следующим заявителям в очереди», — отметила глава правительства.

Процедура бронирования и использования средств

Подача заявления

Обращение о бронировании средств подается через приложение «Дія». В дальнейшем такая возможность будет доступна также через портал Дія, ЦПАУ или нотариуса.

Проверка финансирования

«Укрпочта» проверяет наличие средств для финансирования заявки.

Подтверждение бронирования

При наличии финансирования заявитель получает подтверждение в течение пяти дней. Если денег временно нет, заявка попадает в электронную очередь.

Оформление сделки

После бронирования предоставляется 60 дней для заключения договора покупки жилья у нотариуса. Нотариус проверяет объект недвижимости, регистрирует сделку и вносит данные в соответствующий реестр, после чего денежные средства резервируются.
Если средства планируют использовать в качестве первого взноса или для погашения ипотеки, сначала необходимо обратиться в банк. Финучреждение должно согласовать кредит и возможность использования ваучера, поскольку средства будут поступать от государства через «Укрпочту».

Перечисление средств

«Укрпочта» перечисляет средства на счет продавца недвижимости или банка-кредитора в соответствии с условиями заключенного договора.
Если в течение 60 дней сделка не заключена, бронирование отменяется, средства возвращаются в программу, а заявку можно подать повторно.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ДияДеньгиНедвижимостьВПЛ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems