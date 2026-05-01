ВПЛ с ВОТ могут получить 2 млн грн на жилье: как подать заявление

С 1 мая в Украине начинается новый этап программы «єВідновлення», в рамках которого украинцы с временно оккупированных территорий со статусом участника боевых действий или лиц с инвалидностью в результате войны смогут забронировать жилые ваучеры на 2 млн грн через приложение «Дія».
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
В общей сложности 3300 семей смогут получить жилищные ваучеры номиналом до 2 млн грн.
Подать обращение по заказу средств можно через приложение Дія. После этого оператор программы — Укрпочта — проверяет наличие финансирования. В случае его подтверждения заявитель в течение 5 дней получает уведомление об успешном заказе.
Как использовать ваучер
Вырученные средства можно направить на:
приобретение квартиры или дома;
инвестирование в строительство;
погашение ипотечного кредита.
Возможность доступна только заявителям, чьи заявки уже утверждены соответствующими комиссиями.
«У человека есть 60 дней, чтобы заключить договор покупки жилья у любого нотариуса. Если заказанные средства не используют, они возвращаются на счет оператора и направят их следующим заявителям в очереди», — отметила глава правительства.
Процедура бронирования и использования средств
Подача заявления
Обращение о бронировании средств подается через приложение «Дія». В дальнейшем такая возможность будет доступна также через портал Дія, ЦПАУ или нотариуса.
Проверка финансирования
«Укрпочта» проверяет наличие средств для финансирования заявки.
Подтверждение бронирования
При наличии финансирования заявитель получает подтверждение в течение пяти дней. Если денег временно нет, заявка попадает в электронную очередь.
Оформление сделки
После бронирования предоставляется 60 дней для заключения договора покупки жилья у нотариуса. Нотариус проверяет объект недвижимости, регистрирует сделку и вносит данные в соответствующий реестр, после чего денежные средства резервируются.
Если средства планируют использовать в качестве первого взноса или для погашения ипотеки, сначала необходимо обратиться в банк. Финучреждение должно согласовать кредит и возможность использования ваучера, поскольку средства будут поступать от государства через «Укрпочту».
Перечисление средств
«Укрпочта» перечисляет средства на счет продавца недвижимости или банка-кредитора в соответствии с условиями заключенного договора.
Если в течение 60 дней сделка не заключена, бронирование отменяется, средства возвращаются в программу, а заявку можно подать повторно.