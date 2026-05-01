Кабмин изменил правила расчета больничных и декретных для ФЛП и самозанятых лиц

Кабинет Министров принял постановление № 533 от 29 апреля 2026 года, которым изменил порядок исчисления средней заработной платы для выплат в рамках общеобязательного государственного социального страхования. Изменения касаются больничных, пособий по беременности и родам, а также выплат в случае несчастного случая на производстве.

Ключевые изменения

Расширен круг застрахованных лиц

Обновленный порядок распространен на физических лиц — предпринимателей (ФЛП), лиц, которые ведут независимую профессиональную деятельность, а также членов фермерских хозяйств.

Таким образом, правила расчета среднего дохода верно используются и к этим категориям.

Учет периодов без уплаты ЕСВ

Документ уточняет, что в расчет будут включаться периоды, когда ФЛП и самозанятые лица были освобождены от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) в соответствии с законодательством.

Такие периоды не будут ухудшать расчет выплат.

Уточнение рабочих дней

В норме о расчете средней зарплаты добавлено, что речь идет о всех рабочих днях месяца для застрахованного лица.

Обновление правил оплаты больничных

Уточнены основания для осуществления выплат:

оплата первых 5 дней временной нетрудоспособности (или 17 дней — в случае несчастного случая на производстве или профзаболевании) производится за счет работодателя;

основанием является листок нетрудоспособности (бумажный или электронный) и справка о зарплате или данных из реестра застрахованных лиц.

Отдельный механизм для ФЛП и самозанятых

Порядок дополнен новым пунктом: средний доход для ФЛП, лиц с независимой профессиональной деятельностью и членов фермерских хозяйств будет исчисляться по общим правилам, но с учетом специфики уплаты ЕСВ «за себя».

Отдельная норма о выплатах декретных

Пенсионный фонд должен обеспечить выплату пособия по беременности и родам ФЛП и самозанятым, которые:

были освобождены от уплаты ЕСВ по закону;

не имеют страхования по временной нетрудоспособности по другим основаниям.

Выплаты будут производиться по поданным заявлениям-расчетам за счет средств социального страхования.

