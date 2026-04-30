Грозит ли Украине дефицит продуктов и рост цен на топливо (мнение экспертов)

Посевная кампания в условиях войны в Украине проходит на фоне нескольких вызовов — от последствий суровой зимы до нестабильной погоды весной, проблем с топливом и удобрениями.

Эти факторы порождают в сознании некоторых украинцев тревожные мысли о будущем неурожае — в социальных сетях люди размышляют, будет ли голод в Украине и считают, что он неизбежен.

Генеральный директор Украинской аграрной коалиции Павел Коваль рассказал УНИАН, как это влияет на аграрный сектор, есть ли ощутимые ухудшения по сравнению с прошлыми годами.

Экономист Олег Пендзин объяснил, следует ли ожидать дефицита продуктов или резкого роста цен.

Однако эксперты успокаивают: неурожай или даже голод в Украине из-за дефицита продуктов вряд ли может быть. В частности, по словам генерального директора Украинской аграрной коалиции Павла Коваля, сейчас идет уже пятая, с начала полномасштабного вторжения, посевная, но проблемы, которые у украинских фермеров сегодня, начались еще осенью прошлого года, а не только весной.

В частности, на юге тогда была сильная засуха, когда аграрии сеяли озимые. В центральных, северных и западных областях осень показалась слишком дождливой — вплоть до декабря, и там не успели собрать поздние культуры.

«У нас очень много, по сравнению с предыдущими годами, поздних культур, таких как кукуруза, даже подсолнечник, соя, остались зимовать и добирают их еще и на сегодняшний день в отдельных хозяйствах, предприятиях. А есть предприятия, куда еще комбайн не может зайти, потому что очень влажная земля и он вязнет», — пояснил он.

Поэтому там не успели подготовить почву и теперь, весной, приходится менять севооборот, перестраивать планы и т. д. В то же время добавляют корректив война, обстрелы, проблемы с электроэнергией и тяжелая зима.

В частности, из-за последнего не все культуры вышли из перезимовки в полном объеме, говорит эксперт. Коваль говорит, что больше всего этой зимы пострадал озимый рапс: в некоторых областях потери превышают 30%, а в целом по стране — более 10%. Также пострадал озимый горох, ячмень и даже пшеница.

Эти площади придется пересевать, но вопрос — чем именно. Вероятно, акцент сместится на ярые зерновые, говорит он. В настоящее время уже засеяно около 1 млн гектаров яровых культур (в том числе горох, ячмень, частично пшеница) и примерно столько же — технических (подсолнечник, сахарная свекла). Кое-где уже начали сеять кукурузу, а также нишевые культуры — например, лен, чечевицу или нут.

«Но опять же — ситуацию усложняют погодные условия — в части регионов земля еще не готова к севу. К тому же посевная стартовала с опозданием — примерно на 10−15 дней. У нас были годы, когда мы в конце февраля выходили для посева в южных областях: Одесщины, Херсонщины, Николаевщины. В этом году даже в Одессе Черниговщина, Сумщина, Харьковщина, Волынь — еще позже начали, потому что долго ждали, пока сойдет снежный покров. В Сумской области посев даже приостановили, потому что ночные температуры держатся около нуля, днем ​​только +3…+4°C.», — добавляет специалист.

Кроме того, аграрии работают в условиях кадрового дефицита: даже если резко потеплеет и появится возможность быстро выйти в поле, выполнить большой объем работ за короткое время будет сложно из-за нехватки людей и квалифицированных операторов техники. Добавляют трудности и воздушные тревоги и перебои с GPS.

Начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко пояснила, что снег в конце апреля в центре и на юге не является нормой, поэтому погода в Украине действительно пока непривычная, однако такое время от времени случается даже в начале мая. Причина — нестандартные синоптические процессы, а именно преобладание влияния на погоду холодных воздушных масс с севера Европы.

В то же время, по словам специалиста, во второй половине апреля мокрый снег на севере и северо-востоке бывает редко — примерно 2−3 раза за 15−20 лет. Но при этом стойкий снежный покров или сильное промерзание почвы в настоящее время считаются маловероятными.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.