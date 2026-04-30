Отсрочка НДС для ФЛП: министр финансов объяснил позицию правительства

НДС для предпринимателей не отменят, но могут перенести

Вопросы введения налога на добавленную стоимость (НДС) для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) могут отсрочить по итогам миссии Международного валютного фонда (МВФ), которая запланирована на май-июнь 2026 года.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время заседания парламентской временной следственной комиссии, передает «Интерфакс-Украина».

«Есть ощущение по результатам переговоров, что этот вопрос может быть пересмотрен в положительную сторону в соответствии с нашими потребностями. Соответственно, он будет отсрочен. Но окончательное решение будет принято только после окончания миссии в конце мая — начале июня», — отметил министр.

Речь идет о переносе, а не отмене

По словам Марченко, речь идет именно о переносе сроков введения НДС, а не об отказе от этой нормы. Она предусмотрена Директивой 112 ЕС и закреплена в национальной стратегии доходов.

Министр подчеркнул, что такой шаг обоснован с точки зрения финансовой политики, однако в настоящее время вопрос остается чувствительным и несвоевременным. Конкретные сроки возможного перенесения пока не определены.

Условия макрофинансовой помощи от ЕС

Параллельно идут переговоры по Меморандуму о макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере 90 млрд евро. По словам министра, документ будет содержать ряд экономических условий и будет вынесен на ратификацию парламента.

«Как только мы завершим переговоры, вы узнаете об условиях. Меморандум будет полностью ратифицирован парламентом с конкретными пунктами. Наша мотивация — получить средства как можно быстрее, но это не значит, что мы готовы согласиться на абсолютно все условия без обсуждения», — отметил глава Минфина.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Bloomberg писал , что Европейский Союз рассматривает возможность ужесточения условий для кредитной программы для Украины объемом 90 млрд евро (105 млрд долларов). Часть выплат могут привязать к внедрению налоговых изменений для бизнеса, что вызывает значительное сопротивление.

Обсуждение сосредоточилось на изменениях в льготном налоговом режиме, который применяется к части украинских компаний. Изначально он был разработан для самозанятых лиц и малого бизнеса и предусматривал минимальную ставку на уровне 5% дохода. Согласно предложению, компании, работающие в рамках льготного режима и имеющие годовой доход более 4 млн грн, должны платить 20% налога на добавленную стоимость.

Также мы рассказывали , что Международный валютный фонд не требует от Украины введения налога на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей. Как заявила премьер-министр Юлия Свириденко, МВФ с пониманием отнесся к чувствительности введения НДС для ФЛП — как для общества, так и для парламента. «Во время Весеннего собрания мы нашли понимание у партнеров в том, что это действительно сенситивная тема и неконструктивная идея, как и говорил об этом президент Зеленский неоднократно представителям МВФ», — добавила она.

