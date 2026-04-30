Отсрочка НДС для ФЛП: министр финансов объяснил позицию правительства

Вопросы введения налога на добавленную стоимость (НДС) для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) могут отсрочить по итогам миссии Международного валютного фонда (МВФ), которая запланирована на май-июнь 2026 года.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время заседания парламентской временной следственной комиссии, передает «Интерфакс-Украина».
«Есть ощущение по результатам переговоров, что этот вопрос может быть пересмотрен в положительную сторону в соответствии с нашими потребностями. Соответственно, он будет отсрочен. Но окончательное решение будет принято только после окончания миссии в конце мая — начале июня», — отметил министр.
Речь идет о переносе, а не отмене
По словам Марченко, речь идет именно о переносе сроков введения НДС, а не об отказе от этой нормы. Она предусмотрена Директивой 112 ЕС и закреплена в национальной стратегии доходов.
Министр подчеркнул, что такой шаг обоснован с точки зрения финансовой политики, однако в настоящее время вопрос остается чувствительным и несвоевременным. Конкретные сроки возможного перенесения пока не определены.
Условия макрофинансовой помощи от ЕС
Параллельно идут переговоры по Меморандуму о макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере 90 млрд евро. По словам министра, документ будет содержать ряд экономических условий и будет вынесен на ратификацию парламента.
«Как только мы завершим переговоры, вы узнаете об условиях. Меморандум будет полностью ратифицирован парламентом с конкретными пунктами. Наша мотивация — получить средства как можно быстрее, но это не значит, что мы готовы согласиться на абсолютно все условия без обсуждения», — отметил глава Минфина.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Bloomberg писал, что Европейский Союз рассматривает возможность ужесточения условий для кредитной программы для Украины объемом 90 млрд евро (105 млрд долларов). Часть выплат могут привязать к внедрению налоговых изменений для бизнеса, что вызывает значительное сопротивление.
Обсуждение сосредоточилось на изменениях в льготном налоговом режиме, который применяется к части украинских компаний. Изначально он был разработан для самозанятых лиц и малого бизнеса и предусматривал минимальную ставку на уровне 5% дохода. Согласно предложению, компании, работающие в рамках льготного режима и имеющие годовой доход более 4 млн грн, должны платить 20% налога на добавленную стоимость.
Также мы рассказывали, что Международный валютный фонд не требует от Украины введения налога на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей. Как заявила премьер-министр Юлия Свириденко, МВФ с пониманием отнесся к чувствительности введения НДС для ФЛП — как для общества, так и для парламента. «Во время Весеннего собрания мы нашли понимание у партнеров в том, что это действительно сенситивная тема и неконструктивная идея, как и говорил об этом президент Зеленский неоднократно представителям МВФ», — добавила она.