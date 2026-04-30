Таможня может получить право на расследование преступлений: Минфин готовит новый Таможенный кодекс

Таможня получит функции расследования

Министерство финансов работает над новой редакцией Таможенного кодекса, которая предоставит таможенным органам правоохранительные функции.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, выступая на заседании парламентской временной следственной комиссии, передает «Интерфакс-Украина».

Ориентация на европейскую практику

По словам министра, Украина последовательно внедряет модель, при которой правоохранительная функция закрепляется за таможенными органами в соответствии с европейской практикой.

В рамках подготовки нового Таможенного кодекса предусмотрены нормы, позволяющие таможне расследовать правонарушения в собственной сфере ответственности.

Отвечая на вопрос народного депутата Алексея Гончаренко, Марченко допустил возможность неформального влияния на работу Гостаможслужбы и выразил надежду, что такой шаг поможет минимизировать неформальное, а иногда и коррупционное влияние других правоохранительных органов на работу таможни. По словам министра, наличие у сторонних структур возможности вести «негласный контроль» создает риски вмешательства в управленческие процессы.

«Мне трудно сказать, что сейчас напрямую происходит на таможне, потому что сейчас назначено новое руководство», — добавил министр.

