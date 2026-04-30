0 800 307 555
ру
Таможня может получить право на расследование преступлений: Минфин готовит новый Таможенный кодекс

Казна и Политика
50
Таможня получит функции расследования
Министерство финансов работает над новой редакцией Таможенного кодекса, которая предоставит таможенным органам правоохранительные функции.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, выступая на заседании парламентской временной следственной комиссии, передает «Интерфакс-Украина».

Ориентация на европейскую практику

По словам министра, Украина последовательно внедряет модель, при которой правоохранительная функция закрепляется за таможенными органами в соответствии с европейской практикой.
В рамках подготовки нового Таможенного кодекса предусмотрены нормы, позволяющие таможне расследовать правонарушения в собственной сфере ответственности.
Отвечая на вопрос народного депутата Алексея Гончаренко, Марченко допустил возможность неформального влияния на работу Гостаможслужбы и выразил надежду, что такой шаг поможет минимизировать неформальное, а иногда и коррупционное влияние других правоохранительных органов на работу таможни. По словам министра, наличие у сторонних структур возможности вести «негласный контроль» создает риски вмешательства в управленческие процессы.
«Мне трудно сказать, что сейчас напрямую происходит на таможне, потому что сейчас назначено новое руководство», — добавил министр.
По материалам:
Finance.ua
МинфинМарченко
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems