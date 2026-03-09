Количество нарушений таможенных правил возросло на четверть
В январе-феврале таможенные органы выявили 1822 нарушения таможенных правил, что на 24% больше, чем год назад.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.
«В январе — феврале 2026 года таможенные органы выявили 1822 нарушения таможенных правил на 460 млн грн. Количество выявленных правонарушений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 24%», — говорится в сообщении.
По 624 делам о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на 89 млн гривен.
В частности, промышленных товаров на 70 млн грн, продовольственных товаров на 13 млн грн, транспортных средств более чем на 5 млн грн и валюты на 0,8 млн грн.
По 165 делам о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, таможнями применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 3 млн грн, взыскано в госбюджет 9 млн грн с учетом дел, рассмотренных за предыдущий период.
На рассмотрение в суд таможнями передано 959 дел о нарушении таможенных правил на сумму более 332 млн. гривен. По результатам рассмотрения дел судами, в том числе заведенных в предыдущие периоды, наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму 3,86 млрд гривен.
