Большинство работодателей не видят разницы в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин — исследование

Несмотря на войну и структурные изменения в экономике, гендерный разрыв в оплате труда остается ощутимым. Формально большинство работодателей не видят проблемы.

Три четверти компаний не отслеживают системно вопросы гендерного равенства в зарплатах и ​​убеждены, что разницы в ожиданиях финансовой компенсации мужчин и женщин нет. На уровне индивидуального найма все обстоит как дело конкретного кандидата. Но более подробные ответы респондентов демонстрируют другую логику.

Об этом говорится в исследовании «Барометр рынка труда», ежегодно проводимом компанией GRC.ua.

Что обнаружили

Аналитики компании GRC.ua выяснили, что работодатели охотнее нанимают женщин на исторически «мужские» позиции, однако до сих пор существует гендерный разрыв в зарплатах.

Чаще всего женщины готовы работать за зарплату, ниже на 11−20%, за аналогичный объем работы мужчин.

22% работодателей признают, что женщины обычно готовы работать за меньшую оплату, чем мужчины. Те компании, которые замечают разницу в зарплатных пожеланиях, отмечают: чаще всего женщины соглашаются на оплату на 11−20% ниже того же объема работы.

Этот диапазон почти совпадает с официальными оценками гендерного разрыва по оплате труда в Украине. Global Gender Gap Report 2025, ежегодно публикующий World Economic Forum, отметил pay gap в Украине на уровне 18%.

Гендерный разрыв в зарплатах воспроизводится не только из-за системных перекосов, но и из-за переговорного поведения, которое бизнес часто воспринимает как рыночную реальность.

Смена тренда

Каждый десятый считает, что за последние несколько лет зарплатные ожидания женщин сравнялись с желаемыми окладами мужчин.

Еще 7% компаний даже фиксируют новую тенденцию последних лет: женщины иногда декларируют более высокие пожелания по оплате. Это пока точечные сигналы, но они свидетельствуют о постепенном изменении поведенческой модели.

Отрасли

Гендерный разрыв в оплате труда существует практически во всех секторах экономики.

Около 24% этого разрыва связано с тем, что женщины чрезмерно представлены в относительно низкооплачиваемых областях, таких как образование, здравоохранение и уход.

Какая проблема

Исследование «Барометр рынка труда» подсветило ключевую проблему не только в отраслевой структуре, но и в отсутствии системного мониторинга. Когда компания не анализирует разницу в оплате труда за распространенное явление, она не видит причин для коррекции. Равенство становится вопросом индивидуальной договоренности, а не корпоративной политики.

Что в мире

На глобальном уровне, согласно Global Gender Gap Report 2025 от World Economic Forum, экономичный гендерный разрыв сокращается медленно. При нынешних темпах миру понадобятся десятилетия для того, чтобы достичь полного паритета по оплате труда.

Украина двигается в общеевропейской динамике, но без ускорения управленческих изменений этот процесс также растянется на длительный период.

В условиях войны, миграции и дефицита кадров каждый процент недооцененного труда означает утраченный ресурс. Равная оплата труда влияет не только на индивидуальный доход, но и потребительский спрос, налоговую базу и финансовую стабильность домохозяйств.

Мнение бизнеса

что проблем нет. Часть признает разницу, но трактует ее как результат ожиданий кандидатов. И лишь незначительная часть компаний подходит к вопросу как к элементу системной политики. Аналитики компании GRC.ua фактически зафиксировали разрыв между восприятием и реальностью работодателей. Большинство бизнеса считают,Часть признает разницу, но трактует ее как результат ожиданий кандидатов. И лишь незначительная часть компаний подходит к вопросу как к элементу системной политики.

Война изменила украинский рынок труда быстрее любых государственных программ за предыдущие десятилетия. Под давлением мобилизации, миграции и хронического дефицита кадров, бизнес начал пересматривать привычные кадровые стереотипы.

Гендерные роли, которые годами казались постоянными, сегодня теряют свою нерушимость. Но вместе с новыми возможностями есть старые дисбалансы.

Напомним, ранее писали , что в 2023 году по общим баллам Индекса Украина занимает 20 место в рейтинге из 27 стран ЕС и Украины, опережая восемь стран Европейского союза, как Хорватия, Кипр, Эстония, Словакия, Греция, Чехия, а также Венгрия и Румыния.

Как сообщали в отчете Украинского женского фонда, активность на рынке труда традиционно ниже для женщин и близка к среднеевропейскому уровню. Это свидетельствует о том, что женщины сталкиваются с большими барьерами при выходе на рынок труда и поддержании непрерывной трудовой деятельности.

Наиболее экономически активны женщины в Литве (54,1%) и Швеции (52,8%).

Продолжительность трудовой деятельности у женщин также ниже и составляет в среднем 29 лет, тогда как у мужчин — 31,5 года.

Справка Finance.ua:

Женщины составляют более 80% зарегистрированных безработных в Украине.

Среди безработных в Украине фиксируется значительная гендерная дипропорция: 82% составляют женщины, что в значительной степени основывается на мобилизации и военном положении. В возрастной структуре наибольшая доля безработных приходится на лиц в возрасте 36−54 лет, тогда как молодежь (18−25 лет) составляет всего 6,4%.

