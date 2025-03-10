Індекс ґендерної рівності: в яких країнах ЄС жінки найбільш економічно активні (інфографіка) — Finance.ua
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Індекс ґендерної рівності: в яких країнах ЄС жінки найбільш економічно активні (інфографіка)

Особисті фінанси
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Індекс ґендерної рівності: в яких країнах ЄС жінки найбільш економічно активні (інфографіка)
Індекс ґендерної рівності: в яких країнах ЄС жінки найбільш економічно активні (інфографіка)
У 2023 році індекс ґендерної рівності в Україні становив 61,4 бала. Це на 8,8 бала нижче, ніж у середньому по 27 країнах-членах ЄС.
Результати України не є кардинально відмінними від загальноєвропейських.
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За загальними балами Індексу Україна займає 20 місце у рейтингу з 27 країн ЄС та України, випереджаючи такі вісім країн Європейського союзу, як Хорватія, Кіпр, Естонія, Словаччина, Греція, Чехія, а також Угорщина та Румунія.
Про це йдеться в йдеться у звіті Українського жіночого фонду.
Індекс ґендерної рівності: в яких країнах ЄС жінки найбільш економічно активні (інфографіка)
Щодо Індексу 2023 року, по Україні в цілому найближчими до середньоєвропейських є показники, що визначають домени «Здоров'я» та «Гроші», для яких різниця в оцінках є мінімальною.
За доменом «Час» ґендерна рівність в Україні забезпечується на вищому рівні, ніж у середньому по країнах-членах ЄС.
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Домен «Вплив» характеризуються показниками найбільшого дисбалансу щодо залученості жінок і чоловіків.
За жодним із шести доменів Україна не посіла останнє місце в рейтингу. Більш того, завдяки активній залученості як жінок так і чоловіків в Україні до благодійної та волонтерської діяльності країна отримала найвищі по ЄС бали в домені «Час».
Індекс ґендерної рівності: в яких країнах ЄС жінки найбільш економічно активні (інфографіка)
Зайнятість є визначальним фактором професійної, особистої і сімейної незалежності та благополуччя населення. Тому рівний доступ жінок і чоловіків до оплачуваної роботи, гідних умов праці та рівної оплати праці за роботу рівної цінності — невід’ємна складова сталого економічного та соціального розвитку суспільства.
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Активність на ринку праці в Україні

Активність на ринку праці є традиційно нижчою для жінок і близькою до середньоєвропейського рівня. Це є свідченням того, що жінки стикаються з більшими бар’єрами при виході на ринок праці та підтриманні безперервної трудової діяльності.
У 2021 році для населення віком 15+ рівень зайнятості в еквіваленті повної зайнятості становив 42,9% для жінок проти 56,9% для чоловіків.
Середні для країн-членів ЄС значення — 42,5% для жінок та 57,4% для чоловіків.
Найбільш економічно активними є жінки у Литві (54,1%) та Швеції (52,8%).
Тривалість трудової діяльності у жінок також є нижчою і становить в середньому 29 років, тоді як у чоловіків — 31,5 року. Ґендерний розрив обумовлений низкою факторів, таких як неохопленість чоловіків, порівняно з жінками, відпустками для догляду за дітьми, догляду за особами, які потребують такого догляду, обмежена доступність закладів з догляду за дітьми та дискримінація жінок на ринку праці.
Середні ж для країн-членів ЄС значення — 33,6 років для жінок та 38,1 років для чоловіків.
Нижчою, ніж в Україні тривалість трудової діяльності для жінок була лише в Румунії та в Італії.

Найбільша тривалість трудової діяльності

У Нідерландах (40,5 року для жінок та 44,3 року для чоловіків) та у Швеції (41 рік для жінок та 43,6 року для чоловіків).
А найменш помітна різниця у тривалості трудової діяльності для жінок і чоловіків — в Естонії (38,8 і 38,9 року відповідно).
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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