В яких галузях і регіонах українці відкривають бізнеси (інфографіка) — Finance.ua

В яких галузях і регіонах українці відкривають бізнеси (інфографіка) Сьогодні 11:02

В яких галузях і регіонах українці відкривають бізнеси (інфографіка)

Понад 763 тисячі ФОПів було відкрито від початку повномасштабного вторгнення за даними Єдиного державного реєстру. Найбільше нових справ відкрилось у столиці, на Дніпропетровщині та Львівщині.

Про це повідомив Опендатабот.

763 759 нових ФОПів відкрилось в Україні від початку повномасштабної. Водночас 684 995 підприємців вирішили закритись за останні 3 роки.

У яких галузях відкриваються

Загалом найчастіше підприємці, які відкривалися вже після початку повномасштабного вторгнення, обирали роздрібну торгівлю як основну сферу діяльності — це 28.1% або 214,2 тисячі підприємців. До трійки також потрапили IT — 9.1% (69,5 тисяч) та оптова торгівля — 7.2% (54,6 тисячі). Варто зауважити, що до повномасштабного вторгнення нових айті-ФОПів на місяць реєструвалось майже вдвічі більше.

У порівнянні з періодом до початку повномасштабної в 3 рази побільшало нових справ у сфері пошти та кур’єрської діяльності. У 2,6 раза зросла кількість нових ФОПів пов’язаних з освітою, та у 2,5 раза — у сфері фінансів.

Водночас рідше почали відкривати справи у сфері ІТ та торгівлі мото/авто транспортом.

Повномасштабна війна та мобілізація помітно вплинули на гендерний розподіл підприємців. Якщо у січні 2022 року кожен другий новий ФОП відкривали жінки, то зараз частка таких справ — 61%. Зазначимо, що найбільше жінок-підприємниць серед нових ФОПів у Хмельницькій (60.5%), Кіровоградській (60.1%) та Полтавській областях (59.4%).

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Жінки частіше відкривають бізнес у сфері послуг, освіти та виробництва одягу, тоді як чоловіки домінують у будівництві, транспорті та логістиці.

Найбільше нових ФОПів за час великої війни зареєстровано у Києві — 108 536, на Дніпропетровщині (68 377) та Львівщині (60 009).

Фронт посунув регіони, де бізнесу комфортно працювати. Так, у регіонах, наближених до бойових дій, реєструють істотно менше бізнесів: Луганщина — -85%, Херсонщина — -67% та Донеччина — -60% (у січні 2025 у порівнянні до січня 2022).

Водночас побільшало нових підприємців на Рівненщині (+25%), Івано-Франківщині (+10%) та Чернігівщині (+10%).

Попри ризики війни, «ФОПономіка» била всі рекорди: відтоді, як реєстри запрацювали у березні 2022 року, щомісяця більше ФОПів відкривалось, ніж закривалось.

Однак наприкінці 2024 року ситуація змінилась — ймовірно, це пов’язано із зростанням податкового навантаження на підприємців.

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Рекорд зафіксовано у січні 2025 року: після перерви в роботі реєстрів, що тривала майже місяць, за кілька тижнів січня було закрито 61 455 ФОПів. До порівняння, відкрили власну справу лише 21 358 підприємців.

Загалом 126 млрд грн податку сплатили ФОПи за майже 3 роки повномасштабної війни. Сума єдиного податку, що сплачують підприємці, зростає рік до року, окрім 2022-го. Минулоріч сума надходжень від єдиного податку була у 1,6 рази більша, ніж у 2021 році: 55,1 млрд грн проти 34,8 млрд грн.

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