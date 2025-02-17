В яких галузях і регіонах українці відкривають бізнеси (інфографіка) — Finance.ua
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В яких галузях і регіонах українці відкривають бізнеси (інфографіка)

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В яких галузях і регіонах українці відкривають бізнеси (інфографіка)
В яких галузях і регіонах українці відкривають бізнеси (інфографіка)
Понад 763 тисячі ФОПів було відкрито від початку повномасштабного вторгнення за даними Єдиного державного реєстру. Найбільше нових справ відкрилось у столиці, на Дніпропетровщині та Львівщині.
Про це повідомив Опендатабот.
763 759 нових ФОПів відкрилось в Україні від початку повномасштабної. Водночас 684 995 підприємців вирішили закритись за останні 3 роки.
В яких галузях і регіонах українці відкривають бізнеси (інфографіка)

У яких галузях відкриваються

Загалом найчастіше підприємці, які відкривалися вже після початку повномасштабного вторгнення, обирали роздрібну торгівлю як основну сферу діяльності — це 28.1% або 214,2 тисячі підприємців. До трійки також потрапили IT — 9.1% (69,5 тисяч) та оптова торгівля — 7.2% (54,6 тисячі). Варто зауважити, що до повномасштабного вторгнення нових айті-ФОПів на місяць реєструвалось майже вдвічі більше.
У порівнянні з періодом до початку повномасштабної в 3 рази побільшало нових справ у сфері пошти та кур’єрської діяльності. У 2,6 раза зросла кількість нових ФОПів пов’язаних з освітою, та у 2,5 раза — у сфері фінансів.
В яких галузях і регіонах українці відкривають бізнеси (інфографіка)
Водночас рідше почали відкривати справи у сфері ІТ та торгівлі мото/авто транспортом.
Повномасштабна війна та мобілізація помітно вплинули на гендерний розподіл підприємців. Якщо у січні 2022 року кожен другий новий ФОП відкривали жінки, то зараз частка таких справ — 61%. Зазначимо, що найбільше жінок-підприємниць серед нових ФОПів у Хмельницькій (60.5%), Кіровоградській (60.1%) та Полтавській областях (59.4%).
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Жінки частіше відкривають бізнес у сфері послуг, освіти та виробництва одягу, тоді як чоловіки домінують у будівництві, транспорті та логістиці.
Найбільше нових ФОПів за час великої війни зареєстровано у Києві — 108 536, на Дніпропетровщині (68 377) та Львівщині (60 009).
Фронт посунув регіони, де бізнесу комфортно працювати. Так, у регіонах, наближених до бойових дій, реєструють істотно менше бізнесів: Луганщина — -85%, Херсонщина — -67% та Донеччина — -60% (у січні 2025 у порівнянні до січня 2022).
Водночас побільшало нових підприємців на Рівненщині (+25%), Івано-Франківщині (+10%) та Чернігівщині (+10%).
В яких галузях і регіонах українці відкривають бізнеси (інфографіка)
Попри ризики війни, «ФОПономіка» била всі рекорди: відтоді, як реєстри запрацювали у березні 2022 року, щомісяця більше ФОПів відкривалось, ніж закривалось.
Однак наприкінці 2024 року ситуація змінилась — ймовірно, це пов’язано із зростанням податкового навантаження на підприємців.
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Рекорд зафіксовано у січні 2025 року: після перерви в роботі реєстрів, що тривала майже місяць, за кілька тижнів січня було закрито 61 455 ФОПів. До порівняння, відкрили власну справу лише 21 358 підприємців.
В яких галузях і регіонах українці відкривають бізнеси (інфографіка)
Загалом 126 млрд грн податку сплатили ФОПи за майже 3 роки повномасштабної війни. Сума єдиного податку, що сплачують підприємці, зростає рік до року, окрім 2022-го. Минулоріч сума надходжень від єдиного податку була у 1,6 рази більша, ніж у 2021 році: 55,1 млрд грн проти 34,8 млрд грн.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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