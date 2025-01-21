У «Дії» відновили послугу автоматичного закриття ФОП — Finance.ua

У «Дії» відновили послугу автоматичного закриття ФОП Сьогодні 11:15

У «Дії» відновили послугу автоматичного закриття ФОП

У застосунку та на порталі «Дія» 20 січня знову запрацювала послуга автоматичного припинення діяльності фізичної особи-підприємця після масштабної кібератаки.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Якщо вирішили змінити діяльність або ж масштабуватися, користуйтеся послугою з миттєвим результатом. Автоматичне закриття ФОП мінімізує людський фактор та зменшує час очікування», — йдеться у повідомленні.

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Федоров додав, що про відновлення інших сервісів повідомить додатково.

Нагадаємо, послуга закриття ФОП у «Дії» стала доступною з 21 червня 2023 року. Для цього на порталі Дія потрібно подати заяву. Уся необхідна інформація підтягнеться з ЄДР, треба тільки перевірити, чи правильна вона. Заява підписується або електронним підписом ФОП, або КЕПом фізичної особи.

Після цього дані про закриття ФОП автоматично надійдуть у ЄДР та до податкової за місцем реєстрації. Статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина. Повідомлення про закриття ФОП з’явиться в розділі «Зверніть увагу» та буде надіслане електронною поштою.

Після закриття ФОП потрібно також:

1. Надати податкову звітність. Якщо ви працювали за спрощеною системою оподаткування, подайте декларацію платника єдиного податку за місяць/квартал, у якому було закрито ФОП. Подати декларацію можна протягом 40 днів після закінчення кварталу.

Якщо ви працювали за загальною системою оподаткування, маєте подати ліквідаційну звітність про майновий стан і доходи протягом 30 днів після закриття ФОП. Ця звітність подається за період з початку року до дня, коли ви закрили ФОП. Це можна зробити онлайн у Кабінеті платника податків.

2. Сплатити податки. Якщо ви працювали за спрощеною системою оподаткування, маєте сплатити єдиний податок за місяць, у якому закрили ФОП, або за квартал, якщо були у 3-й групі єдиного податку.

Якщо працювали за загальною системою, то протягом 10 днів після подання звітності маєте сплатити ПДФО та військовий збір. Незалежно від системи оподаткування маєте сплатити ЄСВ за місяць, у якому закрили ФОП.

3. Закрити банківський рахунок підприємця. Для цього потрібно звернутися до банку, в якому у вас відкритий рахунок ФОП.

4. Анулювати ліцензію. Якщо у вас як у ФОПа є ліцензія (наприклад, на роздрібний продаж алкогольних напоїв), потрібно звернутися до органу, який її видав, та анулювати. Зробити це можна тільки особисто або через посередника, якщо він має нотаріально посвідчену довіреність від вашого імені.

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