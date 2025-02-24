Скільки бізнесів відкрили українці під час війни — дослідження YouControl. Market Сьогодні 16:05 — Особисті фінанси

Скільки бізнесів відкрили українці під час війни — дослідження YouControl. Market

За три роки великої війни українці зареєстрували 873 825 нових ФОПів та юридичних осіб. Із них 104 тис. — юридичних осіб та 769 тис. — ФОПів. Найбільше реєстрацій нових бізнесів: 143 тис. — у Києві, 77 тис. — у Дніпропетровській області, 69 тис. — у Львівській області

Про це свідчать дані YouControl.Market.

За цей же час 599 472 суб’єкти господарювання припинили діяльність. Зокрема, понад 180 тис. із новостворених бізнесів за ці три роки вже припинили роботу.

У січні 2025 року припинення діяльності ФОПів (59,4 тис.) майже втричі перевищили нові реєстрації (21,4 тис.).

Після відновлення роботи ЄДР внаслідок кібератаки, у січні було зареєстровано 21,4 тис. нових ФОПів, тоді як припинили діяльність рекордні 59,4 тис. Це найбільший розрив між відкриттями та закриттями за останній рік. Чистий відтік склав 38 тис. підприємців.

Січень 2025 року продемонстрував стрімке зростання кількості закритих ФОПів порівняно з попередніми місяцями. Так, у грудні 2024 року кількість закриттів становила 22 тис., а в січні цей показник зріс майже втричі.

«Очевидно, що результатом подібного сплеску закриттів у січні стало тимчасове призупинення роботи ЄДР із 19.12.2024 до 08.01.2025 включно», — зазначили аналітики YouControl.Market.

Однак, скоротилася і кількість реєстрацій. Так, у січні 2025 року було зареєстровано на 15% менше ФОПів, ніж у січні 2024 року).

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61% (13,1 тис.) ФОПів, зареєстрованих у січні 2025 року, належить жінкам, тоді як 39% (8,3 тис.) — чоловікам. Серед закриттів також лідирують жінки, але з меншим розривом: 53% (31,5 тис.) ФОПів закрили жінки, ще 47% (27,9 тис.) — чоловіки.

Найбільшу кількість ФОПів зареєстровано в Києві (3,2 тис.), Дніпропетровській (2,0 тис.), Львівській (1,6 тис.), Київській (1,6 тис.), Харківській та Одеській (1,5 тис.) областях. Водночас найбільше закриттів зафіксовано в Харківській (5,7 тис.), Дніпропетровській (5,1 тис.), Одеській (4,5 тис.), Львівській (3,8 тис.) та Київській (3,7 тис.) областях.

У детальному дослідженні про динаміку ФОПів у 2024 році, спостерігалося стрімке збільшення чистого відтоку ФОП: сальдо відкритих до закритих склало -13 105. Тенденція продовжилася і в січні 2025 році.

«Зростання закриття ФОП має комплексний характер. По-перше, реалізувався відкладений попит на закриття бізнесу, який стримувався в перший рік повномасштабної війни. Цей процес посилили міграційні та мобілізаційні фактори. По-друге, значний вплив мали зміни в податковому законодавстві, зокрема обов’язкова сплата ЄСВ з 2025 року, що зробило невигідним утримання „заморожених ФОП“ без регулярних доходів. Крім того, військові умови загалом не сприяють розвитку малого бізнесу, що змушує багатьох підприємців припиняти діяльність. Окрему роль відіграла боротьба з тіньовими схемами, що скоротило кількість фіктивних ФОП і спричинило їх масове закриття», — пояснили аналітики.

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Традиційно найбільш популярними сферами діяльності серед новозареєстрованих і припинених ФОПів залишаються роздрібна торгівля, ІТ та інші послуги.

У січні 2025 року п’ятірка секторів із найбільшою кількістю реєстрацій виглядає так:

24,1% від усіх зареєстрованих ФОПів у країні зареєстрували в секторі роздрібної торгівлі (5,2 тис. ФОПів).

Інформаційні технології — 15,7% (3,4 тис. ФОПи),

інші послуги — 10,9% (2,3 тис. ФОПів),

транспорт і логістика — 6,5% (1,4 тис. ФОПів),

оптова торгівля — 5,3% (1,1 тис. ФОП).

Щодо секторів із найвищим показником припинення діяльності ФОПів, то найбільше новозареєстрованих бізнесів у:

роздрібній торгівлі — 30,5% від усіх закритих ФОПів у країні (18,1 тис. ФОПів);

інформаційних технологіях — 16,1% (9,6 тис. ФОПів);

інших послугах — 14,8% (8,8 тис. ФОПів);

транспорті і логістиці — 9,2% (5,5 тис. ФОПів);

оптовій торгівлі — 3,9% (2,3 тис. ФОПів).

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