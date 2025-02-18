Названо найпоширеніші причини закриття ФОП в Україні — Finance.ua

Названо найпоширеніші причини закриття ФОП в Україні Сьогодні 14:03 — Особисті фінанси

Названо найпоширеніші причини закриття ФОП в Україні

У січні зросла тенденція до закриття ФОПів в Україні. За даними «Опендатабот», у перший місяць 2025 року в Україні 61 455 ФОПів припинила діяльність. Це рекордна місячна кількість за весь час повномасштабної війни. Відкрили ФОП минулого місяця 21 358 людей.

Чи є єдиною причиною цього підвищення податків — розповіла в ефірі Громадського радіо голова громадської спілки «Бізнес Хелп», податкова консультантка Оксана Згурьєва.

«У грудні 2024 року „Опендатабот“ провели цікаве дослідження. Опитали близько 32 тисяч підприємців із питанням, чому закриваються українські ФОПи. Цікаво, що 62% з них визначили, що саме через підвищення податків вони мають намір припиняти свою діяльність. Намір взагалі припиняти діяльність визначили 27% від опитуваних ФОПів. Переважаючою причиною звісно були податки — 62%, „не йде бізнес“ — 18%, рішення керівника — 2%, і не відповіли на запитання ще близько 2%. А іншу причину зазначили 15% опитуваних», — розповіла Згурьєва.

Податкова консультантка зазначила, що якщо досліджувати інші причини, то серед них є все-таки економічна нестабільність, зниження платоспроможності населення, і скорочення попиту: «Особливо це стосується регіонів із активними бойовими діями або територій, де люди масово мігрують, і відповідно знижується природній попит, який був до цього у цих регіонах».

Читайте також: Умови банків для ФОП у 2025

Серед імовірних причин експертка також називає адміністративний тиск та відновлення перевірок, які анонсувала влада і же здійснює на місцях. Також вона називає це причиною і «тінізації».

«Перевірки, штрафи, нові вимоги та тиск примушують ФОПів, які не можуть самостійно адмініструвати таку діяльність, або закривати, або згортати діяльність, або, на жаль, переходити в „тіньові“ сфери», — додала експертка.

Нагадаємо, у застосунку та на порталі «Дія» 20 січня знову запрацювала послуга автоматичного припинення діяльності фізичної особи-підприємця після масштабної кібератаки.

Народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев раніше зазначав , що кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців (ФОП) у 2024 році зросла на 119 тис. осіб.

«За даними Держслужби статистики, на 1 січня 2025 року кількість зареєстрованих ФОП становила 1 707 677 осіб. Це на 7,5% (+118 943 ФОП) більше, ніж на 1 січня 2024 року. Ще раз наголошую — кількість зареєстрованих ФОП у 2024 році не зменшилась, як розповідали деякі ЗМІ та експерти наприкінці минулого року, а навпаки зросла. Це враховуючи закриття та вибуття з реєстру ФОП через детінізацію та закриття „сплячих“ ФОПів», — зазначав Гетманцев.

Громадське радіо За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.