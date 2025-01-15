Кількість нових ФОП у 2024 році не зменшилась, а зросла — Гетманцев Сьогодні 11:44

Кількість нових ФОП у 2024 році не зменшилась, а зросла — Гетманцев

Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців (ФОП) у 2024 році зросла на 119 тис. осіб.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на дані Державної служби статистики.

«За даними Держслужби статистики, на 1 січня 2025 року кількість зареєстрованих ФОП становила 1 707 677 осіб. Це на 7,5% (+118 943 ФОП) більше, ніж на 1 січня 2024 року. Ще раз наголошую — кількість зареєстрованих ФОП у 2024 році не зменшилась, як розповідали деякі ЗМІ та експерти наприкінці минулого року, а навпаки зросла. Це враховуючи закриття та вибуття з реєстру ФОП через детінізацію та закриття „сплячих“ ФОПів», — зазначив Гетманцев.

Найбільш популярні КВЕДи

Найбільш популярними видами економічної діяльності, за якими зареєстровано найбільше ФОП, залишаються IT-сфера та роздрібна торгівля.

5 видів економічної діяльності за чисельністю ФОП на 1 січня 2025 року:

комп’ютерне програмування (147,8 тис. ФОПів);

роздрібна торгівля у неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями і тютюновими виробами (91,2 тис.);

інші види роздрібної торгівлі у неспеціалізованих магазинах (75,2 тис.);

послуги перукарень та салонів краси (71,6 тис.);

роздрібна торгівля з лотків та на ринках (59,4 тис.).

Хоча комп’ютерне програмування залишається найбільш популярним видом економічної діяльності за чисельністю зареєстрованих ФОПів, у 2024 році кількість ФОПів у цій сфері зменшилась на 1,6% (на 2,4 тис. осіб).

Жінки в підприємництві

У 2024 році частка ФОПів, де керівником є жінка, продовжила збільшуватись, наближаючись до паритету з чоловіками. На 1 січня 2025 року кількість ФОПів, відкритих жінками, становила 49,4%, тоді як чоловіками — 50,6%. Рік тому пропорція була 47,5% на 52,5%, а два роки тому — 45,9% на 54,1%.

Області з найбільшим зростанням підприємців

Більше половини зареєстрованих ФОП припадає на Київ та п’ять областей:

Київ — 14,3% від загальної кількості ФОП;

Дніпропетровська область — 8,2%;

Харківська область — 7,6%;

Львівська область — 7,4%;

Київська область — 6,6%;

Одеська область — 6,5%.

«У 2024 році найбільше зареєстрованих ФОП з’явилось у відносному вимірі у Київській (+11%), Волинській (+12,1%) та Рівненській (+12,4%) областях. Очікувано зменшилась кількість ФОП у Донецькій, Луганській та Херсонській областях. Водночас кількість зареєстрованих ФОП у Луганській області (36,2 тис. осіб) все ще більша, ніж у Чернігівській, Сумській та Кіровоградській областях», — додав Гетманцев.

Нагадаємо, за інформацією Опендатабот, з моменту підписання президентом закону про підвищення податків припинили свою діяльність 22,5 тисячі ФОПів. У перші дні кількість закриттів сягала понад 1000 щодня, а 29 листопада — у день підписання закону — зафіксовано 2332 закриті бізнеси. Водночас Гетманцев спростував масове закриття ФОПів після підвищення податків.

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