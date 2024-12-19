Гетманцев спростував масове закриття ФОПів після підвищення податків — Finance.ua

Гетманцев спростував масове закриття ФОПів після підвищення податків Сьогодні 11:00

Гетманцев спростував масове закриття ФОПів після підвищення податків

За інформацією Опендатабот, з моменту підписання президентом закону про підвищення податків припинили свою діяльність 22,5 тисячі ФОПів. У перші дні кількість закриттів сягала понад 1000 щодня, а 29 листопада — у день підписання закону — зафіксовано 2332 закриті бізнеси.

Гетманцев прокоментував

«Щодо новини про тисячі ФОПів, які закрилися внаслідок прийняття ресурсного закону про фінансування армії. За 11 місяців 2024 року кількість нових платників фізичних осіб-підприємців значно поповнилась. Так, станом на 01.12.2024 року кількість ФОП становить 2 076,7 тис., з них зареєстрованих в цьому році 272,9 тис., що більше в порівнянні з початком року на 83,6 тис. осіб", — написав Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Показник росту новостворених ФОП перевищує показник припинених майже на 92,0 тис. осіб.

За останні 2 місяці кількість новостворених ФОП збільшилась на 7 тисяч в порівнянні з припиненими або склала 47,7 тис платників проти 40,7 тис. припинених ФОП.

«Зазначені цифри не свідчать ані про економічне зростання, ані про падіння кількості підприємців. Адже, на жаль, інститут єдиного податку став інструментом не розвитку підприємництва, а ухилення від оподаткування великого і середнього бізнесу. Принагідно дякую реальному малому бізнесу за економічний фронт та підтримку держави!» — резюмував він.

Довідка Finance.ua:

Верховна Рада України внесла зміни до Податкового кодексу. Підвищені податки для фізичних осіб-підприємців будуть діяти не з 1 жовтня 2024 року, а з 1 січня 2025 року.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків. Він набув чинності з 1 грудня. Закон передбачає підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% для з усіх доходів громадян.

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