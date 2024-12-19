Гетманцев: грошей на програми боротьби з бідністю немає, тому «тисяча від Зеленського» — необхідна ініціатива Сьогодні 10:14 — Казна та Політика

Гетманцев: грошей на програми боротьби з бідністю немає, тому «тисяча від Зеленського» — необхідна ініціатива

Українська влада через війну не може собі дозволити запроваджувати масштабні соціальні програми з боротьби з бідністю, тому такі ініціативи як «Зимова єПідтримка» — необхідні.

Про це в інтерв’ю Суспільному заявив очільник парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, згідно з критеріями Світового банку до війни відсоток бідності в Україні був 5,5%, зараз — 24%.

«60% пенсіонерів отримують пенсію менше ніж 5 тисяч грн. Безробіття зросло вдвічі — до більш ніж 18%. Люди збідніли і продовжують біднішати», — сказав нардеп.

Коментуючи претензії українців щодо невибірковості «Зимової єПідтримки», Гетманцев зазначив, що вибірковість — «це свідомість громадян, які скористаються або не скористаються» допомогою.

«Ті, хто не потребують, можуть ухвалити для себе це рішення самостійно. Оцінку цій програмі дали самі люди. Понад 2,5 мільйони вже отримали ці гроші. Ми не можемо собі дозволити у війну масштабні соціальні програми з боротьби з бідністю. Тому ця ініціатива президента вдала і необхідна. Встановлення критеріїв викликало б більше запитань, ніж загальний принцип», — сказав він.

Гетманцев також заперечив, що з відкриттям картки на отримання «Зимової єПідтримки» всі дані автоматично потрапляють у податкову.

Також за його словами, ніхто нікого не буде переслідувати за переведення тисячі в готівку.

«Зміна цільового призначення і переведення тисячі в готівку не відповідає правилам програми, але нічого в цьому поганого не бачу. Переслідувати за це ніхто не буде», — сказав нардеп.

Як оформити тисячу гривень в «Дії»

Заявку на отримання коштів можна подати через «Дію» впродовж трьох місяців зими — грудня, січня та лютого. Виплати надійдуть на карту «Національного кешбеку».

Офлайн з 4 грудня заяву можна буде подати через «Укрпошту», а з 10 грудня — у банках-партнерах.

Щоб отримати гроші через застосунок «Дія», потрібно:

Встановити або оновити застосунок «Дія». У розділі Сервіси обрати послугу «Національний кешбек», а в ній — «Зимова єПідтримка». Натиснути кнопку «Розпочати». Обрати, для кого призначена виплата (для себе або дитини). Якщо ви вже є учасником програми «Національний кешбек» та відкрили спеціальний рахунок в одному із банків — в застосунку запропонують обрати наявний рахунок або відкрити нову картку. Далі потрібно надіслати заяву на отримання виплати. Очікуйте зарахування коштів у період до 10 днів.

Витратити кошти можна до 31 грудня 2025 року включно.

З 10 грудня до програми «Зимова єПідтрика» долучилися банки-партнери. Такий варіант подання заявки орієнтований на людей старшого віку, які не користуються «Дією». А також на опікунів неповнолітніх дітей.

Щоб отримати виплату через банк, потрібно надати пакет документів:

Паспорт громадянина України та РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків, раніше — індивідуальний податковий номер, ІПН). Якщо немає РНОКПП — паспорт і\з відповідною відміткою. Свідоцтво про народження (у разі, якщо допомога оформляється для малолітніх чи неповнолітніх осіб). Документ, що підтверджує встановлення опіки, піклування чи підтвердження законного представництва.

Після оформлення заяви буде проведено перевірку. Якщо вона пройде успішно, банк:

відкриє спеціальний рахунок для виплати допомоги за програмою;

оформить банківську картку Національний кешбек (віртуальну чи пластикову), куди буде зараховано кошти.

Інформацію про зарахування коштів банк повідомить через СМС або мобільний додаток. Виплата здійснюється протягом 10 днів.

Водночас, якщо у системі Дія виявляється дублювання заявки чи порушення, в отриманні виплати буде відмовлено. Про це претендент на неї дізнається одразу у банку.

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