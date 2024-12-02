Як за «тисячу Зеленського» купити ОВДП: інструкція Мінфіну — Finance.ua

Як за «тисячу Зеленського» купити ОВДП: інструкція Мінфіну Сьогодні 16:44 — Особисті фінанси

Як за «тисячу Зеленського» купити ОВДП: інструкція Мінфіну

Тисячу гривень «Зимової підтримки» можна інвестувати в військові облігації, підтримавши Збройні сили України. Це облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП).

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

«Номінальна вартість однієї державної облігації в гривні сягає 1000 грн. Інвестовані кошти буде спрямовано на забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану, у тому числі на видатки сектору безпеки й оборони», — йдеться в повідомленні.

Як отримати виплату через «Дію»:

Встановіть або оновіть мобільний застосунок «Дія» до останньої версії.

Авторизуйтеся в застосунку «Дія».

В розділі Сервіси оберіть «Зимову єПідтримку».

Ознайомтеся з описом програми та натисніть кнопку «Розпочати».

Оберіть, для кого призначена виплата (для себе або для дитини).

Оберіть рахунок для виплати.

Надішліть заяву на отримання виплати.

Як придбати військові облігації через застосунок «Дія»:

У Послугах знайдіть військові облігації.

Оберіть тип облігацій за назвою українських міст чи територій.

Виберіть банк чи брокера, у якого хочете купити облігації.

Введіть контактні дані і оберіть картку єПідтримка, на яку отримаєте виплати через деякий час.

Перевірте та відправте запит до обраного партнера.

Підпишіть документи на відкриття рахунку в цінних паперах і оплатіть облігації.

Тисяча Зеленського

25 жовтня у вечірньому зверненні до українців Президент України Володимир Зеленський анонсував нову програму підтримки. За його словами, кожному українцю — і дорослому, і дитині — буде виплачено 1 тис. гривень, які можна буде витратити на оплату комунальних послуг, ліки, транспорт, книги, культурні заходи. Також отримані гроші можна буде задонатити на ЗСУ.

Це не перша «тисяча Зеленського», як уже встигли охрестити цю програму в народі. У листопаді 2021 року, з метою стимулювати населення щепитися від коронавірусу COVID-2019, українцям уже було виплачено по 1 тис. грн. Для цього використовувалася картка «єПідтримка», і зараховані на неї кошти також можна було витратити на обмежений перелік цілей.

Детальніше про це читайте у статті за посиланням нижче:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.