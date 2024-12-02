«Зимова єПідтримка»: в «Укрпошті» пояснили, як отримати тисячу гривень — Finance.ua

«Зимова єПідтримка»: в «Укрпошті» пояснили, як отримати тисячу гривень Сьогодні 11:00 — Особисті фінанси

«Зимова єПідтримка»: в «Укрпошті» пояснили, як отримати тисячу гривень

З 4 грудня через «Укрпошту» 1000 гривень «Зимової єПідтримки» отримають ті люди, які зазвичай отримують пенсії та субсидії через «Укрпошту».

Механізм максимально простий, але варто розуміти, що пошта не видає цю тисячу гривень готівкою. Деталі в етері телемарафону розповів генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

«Не треба писати ніякі заяви, не треба нікуди приходити. В кожного з цих людей є свій день. Тобто, не треба за один день всім приходити, створювати черги. Як і зазвичай, якщо до дому приходила листоноша і приносила пенсію, точно так ви можете почекати листоношу у свій день. Вона прийде, ви вирішите, саме як ви будете витрачати цю тисячу гривень — або на комунальні платежі, або на продукти, або на ліки, або на якісь інші товари українського виробництва. І „Укрпошта“ зможе вам їх доставити. Тому максимально простий і зручний процес для людей», — акцентував Смілянський.

Безумовно, особливо увага людям, які мешкають на лінії фронту, тому що там часто «Укрпошта» — єдина компанія, де можна отримати і головне витратити ці кошти.

«Тому починаємо саме там», — додав він.

За його словами, ці кошти можна використати протягом трьох місяців — грудень, січень, лютий. У цілому, у «Укрпошти» трохи більше 2 мільйонів пенсіонерів і отримувачів субсидій, тобто ці саме люди точно так зможуть отримати зимову підтримку.

«Десь 2 млн 100 — 2 млн 200 тисяч мешканців України зможуть отримати вже з 4 грудня», — зазначив Смілянський.

Також, відповідаючи на уточнююче питання, чи може звернутися до «Укрпошти» для отримання зимової підтримки людина, яка не має «Дії», він відповів: «Згідно поточних правил, поки ні».

«Згідно поточних правил, через „Укрпошту“ можуть отримувати люди старше 60 років, інваліди 1 та 2 категорії, які отримують пенсії і субсидії через „Укрпошту“. Якщо ви отримуєте ці пенсії і субсидії через банк, ви старше 65 років, то можете звернутися до свого банку і вони мають вам допомогти. Інша справа, що люди можуть витратити цю тисячу гривень, якщо вони вже отримали на картку, через „Укрпошту“ на українські товари», — пояснив Смілянський.

Генеральний директор «Укрпошти» звернув увагу, що готівкою кошти зимової підтримки відділення не виплачують.

«Я хочу, щоб всі розуміли, «Укрпошта» не видає тисячу гривень готівкою. Це умовні тисяча гривень, які нараховані цим 2 млн українців і вони їх мають витратити на той перелік послуг, який визначений урядом. А саме, комунальні платежі, ліки, продукти, миючі засоби, товари українського виробництва у відділеннях «Укрпошти», — акцентував він.

Смілянський додав, що був визначений той перелік товарів виключно українського виробництва, на які можна буде витратити ці кошти. Ми їх запрограмували через наші термінали, для того, щоб був контроль. І, таким чином, люди які отримають цю тисячу гривень, зможуть її витратити", — резюмував він.

УНІАН За матеріалами:

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