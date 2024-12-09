«Тисячу Зеленського» не враховуватимуть у середньомісячний сукупний дохід сім’ї — Finance.ua
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«Тисячу Зеленського» не враховуватимуть у середньомісячний сукупний дохід сім’ї

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«Тисячу Зеленського» не враховуватимуть у середньомісячний сукупний дохід сім’ї
«Тисячу Зеленського» не враховуватимуть у середньомісячний сукупний дохід сім’ї
Кошти, які українці отримають за програмами «Зимової єПідтримки» та «Національного кешбеку», не враховуватимуться у середньомісячний сукупний дохід сім’ї при нарахуванні субсидії на оплату комунальних послуг та пільг.
Відповідну постанову ухвалив Кабінет Міністрів, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Так, уряд вніс зміни до Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для ycix видів державної соціальної допомоги та до Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї у частині неврахування до середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) одноразової допомоги «Зимова підтримка» та «Національного Кешбеку».

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Крім того, внесено зміни до Порядку використання коштів державного бюджету для забезпечення соціального захисту громадян, які потрапили у складні життєві обставини, у частині спрямування виплат одноразової грошової допомоги на дітей та осіб з інвалідністю I групи з числа внутрішньо переміщених осіб для проходження зимового періоду 2024/25 року відповідно до Порядку виплати одноразової грошової допомоги дітям та особам з інвалідністю I групи з числа внутрішньо переміщених осіб для проходження зимового періоду 2024/25 року через відділення організації, що здійснює виплату i доставку пенсій та грошової допомоги за фактичним місцем проживання (перебування) одержувачів, у разі, коли відсутня технічна можливість перераховувати бюджетні кошти на рахунки одержувачів допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, відкриті в установі уповноваженого банку.
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Також внесено зміни до постанови КМУ від 20.08.2024 № 952 «Про реалізацію експериментальних проектів у рамках Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні» в частині передання до Пенсійного фонду України та державного підприємства «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України» відомостей про отримувачів одноразової допомоги «Зимова підтримка» та «Національного кешбеку».
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