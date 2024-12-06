Чи обов’язково українцям витрачати всю «тисячу Зеленського» за раз: роз’яснення «Укрпошти» — Finance.ua

Чи обов’язково українцям витрачати всю «тисячу Зеленського» за раз: роз’яснення «Укрпошти» Сьогодні 10:12 — Особисті фінанси

Чи обов’язково українцям витрачати всю «тисячу Зеленського» за раз: роз’яснення «Укрпошти»

Виплата «тисячі Зеленського» через «Укрпошту» здійснюється у форматі талонів, які можна використати частинами, мінімальна сума витрати за один талон — 200 гривень. Програма дозволяє розподілити кошти на кілька покупок або платежів протягом трьох місяців.

Про це OBOZ.UA розповіли в контакт-центрі «Укрпошті». Ці кошти не видаються готівкою чи перерахуванням на банківську карту, а реалізуються у вигляді талонів. Талони можна використати частинами, що дозволяє розподілити виплату на кілька платежів або покупок.

Як працює система талонів

Виплата у 1000 гривень через «Укрпошту» оформлюється у вигляді талонів, максимальна кількість яких не може перевищувати три штуки, кожен з яких можна використати на будь-що, передбачене програмою. При цьому мінімальна сума одного талона складає 200 гривень. Наприклад:

один талон можна витратити на оплату комунальних послуг;

інший — на придбання ліків, побутової хімії чи друкованих видань;

третій талон можна використати для поповнення мобільного рахунку, оформлення передплати на газети або благодійного внеску на підтримку ЗСУ.

Талони не обмежують вибір серед передбачених програмою витрат, але вся сума 1000 гривень має бути використана у межах трьох платежів. Якщо сума покупки менша за номінал талону, залишок не повертається, тому важливо планувати витрати відповідно до мінімальної суми у 200 гривень.

На що можна витратити виплату

Список послуг і товарів, на які можна використати виплату, доволі широкий. А саме:

оплата комунальних послуг;

придбання ліків, що є у переліку «Укрпошти»;

поповнення рахунків мобільного зв’язку;

оформлення передплати на періодичні видання;

придбання друкованої кореспонденції чи інших товарів, що пропонує «Укрпошта»;

благодійні внески, наприклад, на підтримку ЗСУ.

Виплата доступна лише для осіб, які отримують пенсії чи соціальні виплати через «Укрпошту». Щоб скористатися програмою:

під час виплатного періоду ( з 4 до 25 числа місяця ) необхідно завітати до відділення Укрпошти;

) необхідно завітати до відділення Укрпошти; перевірити своє прізвище у списках, які надсилаються поштою державними органами, а саме Пенсійним фондом України (ПФУ);

якщо ви є у списку, кошти автоматично стають доступними для використання у вигляді талонів.

Всі невикористані кошти у вигляді талонів мають бути витрачені до закінчення тримісячного періоду програми. Після завершення цього терміну невикористані суми повертаються до Пенсійного фонду. Тому важливо вчасно планувати покупки або платежі, щоб уникнути втрати виплати.

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