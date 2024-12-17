Гетманцев розповів, скільки компаній потрапили до «клубу білого бізнесу» — Finance.ua

Гетманцев розповів, скільки компаній потрапили до «клубу білого бізнесу» Сьогодні 11:29 — Фондовий ринок

Гетманцев розповів, скільки компаній потрапили до «клубу білого бізнесу»

Державна податкова служба включила до списку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства (так званий «клуб білого бізнесу») 8,2 тисячі компаній.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Загалом до переліку автоматично включені 8,2 тис. компаній-платників податків, з яких:

4 тис. 487 — юридичні особи на загальній системі оподаткування;

2 тис. 359 — юридичні особи-платники єдиного податку ІІІ групи;

1тис. 88 — юридичні особи-платники єдиного податку ІV групи;

170 — резиденти спецрежиму «Дія Сіті»;

151 — фізичні особи-підприємці.

Це представники великого, середнього та малого бізнесу, що мають найкращі показники податкової дисципліни, підкреслив Гетманцев.

Члени клубу в цілому сплачують 16,6% від загальної суми надходжень до бюджету.

До реалізації проєкту залучено 576 комплаєнс-менеджерів, які здійснюють супровід компаній.

Перелік буде оприлюднений 19 грудня, повідомив Гетманцев.

Нагадаємо, в Україні почав діяти закон про підтримку доброчесних платників податків. Податкова створила сайт Територія високого рівня податкової довіри.

Якщо український бізнес сплачуватиме податки та зарплату більше, ніж середній показник по галузі, а також не матиме податкових боргів та інших питань від податкових органів, такі компанії не потраплятимуть під документальні перевірки та отримують інші преференції

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.