Гетманцев розповів, скільки компаній потрапили до «клубу білого бізнесу» — Finance.ua

Гетманцев розповів, скільки компаній потрапили до «клубу білого бізнесу»
Державна податкова служба включила до списку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства (так званий «клуб білого бізнесу») 8,2 тисячі компаній.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Загалом до переліку автоматично включені 8,2 тис. компаній-платників податків, з яких:
- 4 тис. 487 — юридичні особи на загальній системі оподаткування;
- 2 тис. 359 — юридичні особи-платники єдиного податку ІІІ групи;
- 1тис. 88 — юридичні особи-платники єдиного податку ІV групи;
- 170 — резиденти спецрежиму «Дія Сіті»;
- 151 — фізичні особи-підприємці.
Це представники великого, середнього та малого бізнесу, що мають найкращі показники податкової дисципліни, підкреслив Гетманцев.
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Члени клубу в цілому сплачують 16,6% від загальної суми надходжень до бюджету.
До реалізації проєкту залучено 576 комплаєнс-менеджерів, які здійснюють супровід компаній.
Перелік буде оприлюднений 19 грудня, повідомив Гетманцев.
Нагадаємо, в Україні почав діяти закон про підтримку доброчесних платників податків. Податкова створила сайт Територія високого рівня податкової довіри.
Якщо український бізнес сплачуватиме податки та зарплату більше, ніж середній показник по галузі, а також не матиме податкових боргів та інших питань від податкових органів, такі компанії не потраплятимуть під документальні перевірки та отримують інші преференції.
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