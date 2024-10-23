«Клуб білого бізнесу»: Мінфін затвердив порядок формування переліку доброчесних платників податків — Finance.ua

«Клуб білого бізнесу»: Мінфін затвердив порядок формування переліку доброчесних платників податків
Міністерство фінансів затвердило порядок формування та оприлюднення переліку доброчесних платників податків.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
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«Це є важливим кроком до реформування податкової системи України та покращення бізнес-клімату, що сприятиме підвищенню довіри як з боку бізнесу, так і суспільства», — сказано в повідомленні.
У Мінфіні впевнені, що запровадження порядку має позитивно вплинути на економіку країни, оскільки він заохочує підприємства до легальної діяльності, зменшує тіньову економіку і підвищує рівень надходжень до бюджету.
До переліку платників з високим рівнем дотримання законодавства буде включено юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, резидентів «Дія.Сіty», які відповідатимуть низці вимог та критеріїв з урахуванням системи оподаткування (зокрема, вимогам до рівня сплати податків, рівня нарахування заробітної плати тощо).
Такі платники отримуватимуть певні переваги у податковому адмініструванні на час воєнного стану:
- мораторій на документальні перевірки, крім деяких видів;
- скорочення строків камеральної та документальної перевірок з метою бюджетного відшкодування;
- скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій;
- за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти, зокрема, із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції.
Перелік платників буде оприлюднено на офіційному вебсайті Державної податкової служби України на 15 робочий день з дня його затвердження.
Формування та затвердження переліку платників здійснюватиме ДПС не пізніше останнього робочого дня березня, травня, серпня та листопада. Якщо платник податку подав повідомлення про відмову в оприлюдненні даних, ДПС може не оприлюднювати в переліку інформацію про нього.
Платника податків буде виключено з вказаного переліку, якщо контролюючий орган виявить факт наявності: громадянства держави рф у платника податків або його учасників, кінцевих бенефіціарних власників платника податків осіб, місцем проживання яких є рф, рішень про застосування спеціальних економічних санкцій тощо.
Довідка Finance.ua:
- Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроект № 11 084 про внесення змін до ПКУ щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства — про так званий клуб білого бізнесу;
- 24 липня президент Володимир Зеленський підписав закон про «клуб білого бізнесу», який має на меті боротьбу з тіньовою економікою;
- проєктом закону запроваджується перелік платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану.
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