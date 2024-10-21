Як бізнес бачить євроінтеграцію: ЄБА представила Білу книгу — Finance.ua

Як бізнес бачить євроінтеграцію: ЄБА представила Білу книгу Сьогодні 17:04 — Особисті фінанси

Як бізнес бачить євроінтеграцію: ЄБА представила Білу книгу

Європейська Бізнес Асоціація опублікувала Білу Книгу з пропозиціями щодо відновлення та євроінтеграції України.

Як зазначають автори, у Білій Книзі окреслено ключові проблеми, з якими стикається бізнес у критично важливих галузях економіки, таких як оподаткування, торгівля, енергетика та сільське господарство. Наатомість запропоновані зміни спрямовані на зміцнення прозорості, боротьбу з тіньовою економікою, впровадження податкових стимулів і модернізацію законодавчої бази.

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«Цей документ містить рекомендації щодо ключових реформ, необхідних для стабілізації та відновлення економіки України. Основними сферами уваги є податкова політика, імпорт, торгівля, енергетика та сільське господарство. Асоціація підготувала низку конкретних пропозицій для покращення бізнес-середовища та залучення інвестицій», — йдеться у повідомленні.

1. Податкова реформа:

Проблеми оподаткування фізичних осіб.

Існує необхідність у зменшенні податкового тиску на фізичних осіб та впровадженні податкових стимулів для домогосподарств. Наразі система викликає запитання щодо її справедливості, через що створюються умови для ухилення від сплати податків.

Оподаткування для українців за кордоном.

У зв’язку з міграцією через війну, важливо уникнути подвійного оподаткування громадян України та узгодити їх статус податкових резидентів з іншими країнами.

Прозорість у КІК та трансфертному ціноутворенні.

Важливо ухвалити узагальнюючі податкові консультації для вирішення проблем з контрольованими іноземними компаніями (КІК) та трансфертним ціноутворенням.

Боротьба з контрабандою та тіньовою економікою.

Пропонується посилення боротьби з нелегальним ринком та детінізація економіки України в цілому.

2. Енергетика та екологія:

Пропозиції для розвитку зеленої енергетики.

Необхідно розробити нормативно-правові акти, що сприятимуть розвитку зеленої енергетики та інтеграції України у європейські ринки енергії.

Енергоефективність.

Інвестиції у проєкти, пов’язані з підвищенням енергоефективності, зможуть скоротити витрати енергоресурсів та зменшити залежність України від імпорту палива.

Зелений перехід та захист вітчизняного виробника.

Запровадження системи торгівлі квотами на викиди в Україні з урахуванням європейського досвіду та воєнних реалій, відстоювання позиції щодо звільнення українських експортерів до ЄС від механізму прикордонного вуглецевого коригування (СВАМ), реформування сфери управління відходами та впровадження принципів циркулярної економіки.

3. Сільське господарство:

Інвестиції у відновлення аграрного сектору.

Потрібні заходи з підвищення продуктивності сільського господарства, зокрема шляхом модернізації інфраструктури та надання податкових пільг для аграріїв.

4. Людські ресурси та відбудова:

Проблема нестачі робочої сили.

Війна та міграційні процеси призвели до значного зменшення робочої сили в Україні, що створює ризики для швидкого економічного відновлення. Важливо розробити комплексну програму реінтеграції переселенців та ветеранів, підвищення кваліфікації працівників та стимулювання повернення українців з-за кордону.

Освіта та підготовка кадрів.

Необхідно інвестувати в навчальні програми та професійну підготовку для забезпечення бізнесу кваліфікованими кадрами, особливо в галузях, що мають стратегічне значення для відбудови країни (будівництво, енергетика, інфраструктура).

Пенсійна реформа.

Запровадження стійкої пенсійної системи є важливим елементом для забезпечення соціальної стабільності та підтримки старших верств населення, що може сприяти зменшенню міграції робочої сили.

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«Загалом, документ Асоціації підкреслює необхідність удосконалення чинного законодавства, забезпечення прозорості бізнес-середовища та запровадження стимулів для відновлення економіки в умовах воєнного стану та післявоєнної відбудови», — підсумували автори Білої Книги.

Вони зазначають, що своєчасне та ефективне впровадження цих реформ є ключовим для відновлення України, залучення іноземних інвестицій і забезпечення сталого розвитку в післявоєнний період.

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