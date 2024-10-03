Експерт оцінив перспективи пенсійної реформи в Україні — Finance.ua

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Експерт оцінив перспективи пенсійної реформи в Україні

Особисті фінанси
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Експерт оцінив перспективи пенсійної реформи в Україні
Експерт оцінив перспективи пенсійної реформи в Україні
Мінімальна пенсія в Україні наразі становить 2361 грн, тоді як фактичний прожитковий мінімум, за розрахунком Мінсоцполітики — 7200 грн.
Експерт «Економічного дискусійного клубу» Олег Пендзин оцінив перспективи пенсійної реформи в Україні.
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«Існує таке поняття, як коефіцієнт заміщення. Коли людина виходить на пенсію, вона заміщає свій дохід від заробітної платні доходом від пенсії. Це співвідношення має складати 40%. Це рекомендації Міжнародної організації праці», — наголосив він в інтервʼю «Українському радіо».
Проте фактично цей коефіцієнт заміщення у країнах Європи є вищим за 40%, подекуди — майже вдвічі. Так у країнах Балтії це біля 46%, у Швейцарії, Австрії та Німеччині — 76%.
«Психологічні і матеріальні втрати людини, яка виходить на пенсію не мають бути настільки карколомними, щоб вона сильно втрачала в доходах. В Україні цей коефіцієнт менший за 40%», — зауважив Пендзин.
Він також прокоментував обіцянки Мінсоцполітики щодо проведення пенсійної реформи та підвищення коефіцієнту заміщення на 20% - до 60%. За словами експерта, в Україні неодноразово говорили про запровадження другого рівня пенсійного забезпечення.
«В деяких країнах східної Азії, наприклад, Японії, пенсійного забезпечення взагалі немає. На людину повністю покладена відповідальність за своє утримання. Соціальні і культурні традиції цих країн передбачають дещо інакше ставлення до літніх людей. В європейських країнах є пенсійне забезпечення завдяки солідарній системі щомісячних платежів людей, які працюють. Роботодавець відраховує із зарплати єдиний податок соціального внеску — 22%», — продовжив Пендзин.
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Із цієї суми 20% скеровується до Пенсійного фонду, який створює фінансовий резерв для виплати пенсій сьогоднішнім пенсіонерам.
«Тобто держава бере на себе зобов’язання після виходу на пенсію забезпечити людині виплати», — пояснив він.
Водночас другий рівень пенсійного забезпечення — це обов’язково-накопичувальна система. Вона, за словами експерта, забезпечує додаткові кошти, які виводять загальний обсяг забезпечення пенсією вище за коефіцієнт заміщення.
«І третій рівень — це добровільні накопичення, коли люди протягом життя підписують угоди з додатковими пенсійними фондами та страховими фондами, отримують додаткові кошти від страхування життя тощо», — додав він.
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Довідка Finance.ua:

Законодавство України передбачає обмеження для певних категорій громадян, які отримують пенсію. А саме втратити право на надбавку можуть:
  • пенсіонери, які працюють;
  • громадяни з високим рівнем доходу — понад 10 340 грн;
  • для пенсіонерів, які були зареєстровані як «фізична особа підприємець».
Також є певні обмеження доплат і для тих, хто отримує інші види соціальної допомоги.

Хто може отримати доплату до пенсії

За матеріалами:
УНІАН
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