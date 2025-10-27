Відстрочки через ЦНАП: що зміниться
З 1 листопада в Україні відбуватиметься автоматичне продовження відстрочок від мобілізації. Військовозобов’язані зможуть подавати документи через застосунок «Резерв+» або ЦНАП.
Про це розповів очільник цифрових проєктів Міноборони Мстислав Банік в ефірі національного телемарафону.
Автоматичне продовження відстрочки
Варто нагадати, що в Україні кожні 3 місяці у нас продовжується воєнний стан. Відповідно кожні 3 місяці значна частина відстрочок втрачає свою чинність. Ті хто має право на відстрочку — повинні отримувати нову.
За його словами, близько 600 тисяч українців з 1 листопада отримають відстрочки без особистих звернень.
«Для того, щоб зменшити черги в ТЦК, зменшити навантаження і зробити процес прозорішим, більшу частину цих відстрочок — дійсно близько 600 тисяч — ми продовжуємо автоматично. Людям для цього нічого робити не потрібно», — наголосив Банік.
За його словами, система перевірятиме чинні підстави у державних реєстрах — наприклад, наявність трьох дітей, навчання чи наукової діяльності. У такому випадку відвідувати ТЦК або ЦНАП не потрібно, а сповіщення про продовження з’явиться у «Резерв+».
Хто оформлює відстрочку онлайн, а хто — через ЦНАП
Нові відстрочки можна буде оформити двома шляхами: онлайн у «Резерв+» або через ЦНАП. Основні 11 категорій відстрочок (які охоплюють 80% випадків) будуть доступні в застосунку. За його словами, 9 основних відстрочок уже доступні в «Резерв+», ще 2 будуть доступні найближчими днями.
«Якщо ти вперше подаєшся на відстрочку, або якщо у категорії багато паперових документів, або ти просто не користуєшся „Резервом“ — можна буде звернутися до ЦНАПу. Але тільки після 1 листопада», — пояснив Банік.
Посадовець підкреслив, що ЦНАП лише приймає документи і передає їх до ТЦК, а рішення ухвалює саме ТЦК. Через 7 днів інформацію можна буде перевірити у «Резерв+» або дізнатися безпосередньо в ЦНАП.
Що робити тим, хто звернувся до ТЦК до 1 листопада
За словами Баніка, до 31 жовтня система працює у старому режимі, а ЦНАП — ще не приймає документи. Варто зауважити, що можна звернутись у будь-який ЦНАП, а не лише за місцем проживання.
«До 31 жовтня включно все працює у старому режимі. ЦНАП ще не приймає людей, а ТЦК продовжує працювати, як і раніше», — зазначив він.
При цьому Міноборони рекомендує за можливості оформлювати документи через «Резерв», щоб мати актуальний цифровий документ без зайвих візитів.
Чи можуть мобілізувати під час розгляду документів у ЦНАП
На питання про статус військовозобов’язаного в період розгляду документів Мстислав Банік відповів, що діють попередні правила.
«Його поточна відстрочка діє до 5 листопада, поки триває наш період воєнного стану. Загалом усі правила залишаються такими ж, як були три місяці чи пів року тому», — сказав він.
Таким чином, подання документів не скасовує чинної відстрочки, і до завершення її терміну статус військовозобов’язаного не змінюється.
