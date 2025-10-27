0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Відстрочки через ЦНАП: що зміниться

Особисті фінанси
104
Відстрочки через ЦНАП: що зміниться
Відстрочки через ЦНАП: що зміниться
З 1 листопада в Україні відбуватиметься автоматичне продовження відстрочок від мобілізації. Військовозобов’язані зможуть подавати документи через застосунок «Резерв+» або ЦНАП.
Про це розповів очільник цифрових проєктів Міноборони Мстислав Банік в ефірі національного телемарафону.

Автоматичне продовження відстрочки

Варто нагадати, що в Україні кожні 3 місяці у нас продовжується воєнний стан. Відповідно кожні 3 місяці значна частина відстрочок втрачає свою чинність. Ті хто має право на відстрочку — повинні отримувати нову.
За його словами, близько 600 тисяч українців з 1 листопада отримають відстрочки без особистих звернень.
Читайте також
«Для того, щоб зменшити черги в ТЦК, зменшити навантаження і зробити процес прозорішим, більшу частину цих відстрочок — дійсно близько 600 тисяч — ми продовжуємо автоматично. Людям для цього нічого робити не потрібно», — наголосив Банік.
За його словами, система перевірятиме чинні підстави у державних реєстрах — наприклад, наявність трьох дітей, навчання чи наукової діяльності. У такому випадку відвідувати ТЦК або ЦНАП не потрібно, а сповіщення про продовження з’явиться у «Резерв+».

Хто оформлює відстрочку онлайн, а хто — через ЦНАП

Нові відстрочки можна буде оформити двома шляхами: онлайн у «Резерв+» або через ЦНАП. Основні 11 категорій відстрочок (які охоплюють 80% випадків) будуть доступні в застосунку. За його словами, 9 основних відстрочок уже доступні в «Резерв+», ще 2 будуть доступні найближчими днями.
Читайте також
«Якщо ти вперше подаєшся на відстрочку, або якщо у категорії багато паперових документів, або ти просто не користуєшся „Резервом“ — можна буде звернутися до ЦНАПу. Але тільки після 1 листопада», — пояснив Банік.
Посадовець підкреслив, що ЦНАП лише приймає документи і передає їх до ТЦК, а рішення ухвалює саме ТЦК. Через 7 днів інформацію можна буде перевірити у «Резерв+» або дізнатися безпосередньо в ЦНАП.

Що робити тим, хто звернувся до ТЦК до 1 листопада

За словами Баніка, до 31 жовтня система працює у старому режимі, а ЦНАП — ще не приймає документи. Варто зауважити, що можна звернутись у будь-який ЦНАП, а не лише за місцем проживання.
«До 31 жовтня включно все працює у старому режимі. ЦНАП ще не приймає людей, а ТЦК продовжує працювати, як і раніше», — зазначив він.
При цьому Міноборони рекомендує за можливості оформлювати документи через «Резерв», щоб мати актуальний цифровий документ без зайвих візитів.

Чи можуть мобілізувати під час розгляду документів у ЦНАП

На питання про статус військовозобов’язаного в період розгляду документів Мстислав Банік відповів, що діють попередні правила.
«Його поточна відстрочка діє до 5 листопада, поки триває наш період воєнного стану. Загалом усі правила залишаються такими ж, як були три місяці чи пів року тому», — сказав він.
Таким чином, подання документів не скасовує чинної відстрочки, і до завершення її терміну статус військовозобов’язаного не змінюється.
За матеріалами:
РБК-Україна
Резерв+
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems