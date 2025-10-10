У «Резерв+» тимчасово будуть недоступні певні послуги

0 800 307 555
11 жовтня у застосунку Резерв+ тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити документ.
Про це повідомило Міністерство оборони.
Причина — з 00:00 до 06:00 у реєстрі Оберіг триватимуть планові технічні роботи, тож послуги у застосунку будуть недоступними.
Тому радять завчасно завантажити PDF-версію військово-облікових документів.
«Нагадуємо, щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, завчасно завантажте PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку натисніть три крапки та виберіть „Завантажити PDF“», — йдеться в повідомленні.
Роботи завершаться о 06:00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі, кажуть у відомстві.

Довідка Finance.ua:

  • раніше ми повідомляли, що у «Резерв+» доступна функція оплати штрафу за невчасне оновлення персональних даних онлайн. Проте навіть після оплати громадяни зобов’язані оновити свої дані;
  • якщо сплатити штраф впродовж 20 днів, користувач отримує «знижку» 50%. Якщо цього не зробити упродовж 20 днів, то доведеться сплатити повну суму — 17 000 грн. У разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме 34 000 грн.
