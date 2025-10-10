0 800 307 555
Рейтинг бензинових автомобілів, які найчастіше купують українці

Технології&Авто
50
У вересні автопарк України поповнився більш ніж на 12,6 тис. легкових авто з бензиновими двигунами — це на 27% більше, ніж торік.
Про це свідчать дані Укравтопрому.
Із цієї кількості понад 2,1 тис. становлять нові автомобілі (+2%), а 10,5 тис. — уживані (+34%).

Топ-5 нових бензинових легковиків

  1. Hyundai Tucson — 203 од.
  2. Mazda CX-5 — 164 од.
  3. Kia Sportage — 118 од.
  4. Skoda Kodiaq — 108 од.
  5. Skoda Octavia — 100 од.

Топ-5 уживаних бензинових авто, ввезених з-за кордону

  1. Volkswagen Golf — 701 од.
  2. Volkswagen Tiguan — 592 од.
  3. Audi Q5 — 560 од.
  4. Nissan Rogue — 487 од.
  5. Audi A4 — 332 од.
Раніше Finance.ua повідомляв, що найпопулярнішим автомобілем у Європі став кросовер Volkswagen T-Roc. Його найближчі конкуренти — Dacia Sandero та Toyota Yaris Cross.

Довідка Finance.ua:

  • уряд України дав «зелене світло» на запуск нових цифрових послуг для водіїв у застосунку «Дія». Тепер українці зможуть керувати своїми номерними знаками онлайн — без необхідності відвідувати Сервісні центри МВС;
  • тим часом фахівці фіксують, що розподіл типів пального на українському ринку легкових авто зазнає помітних змін. Якщо раніше беззаперечним лідером залишався бензин, то тепер дедалі більше водіїв обирають електромобілі та гібриди.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
