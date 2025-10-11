0 800 307 555
Названо найнадійніші автомобілі та моделі, яких варто уникати

Фото: Hyundai i10
Надійність для багатьох водіїв залишається одним із найважливіших критеріїв під час вибору автомобіля. Проте далеко не всі сучасні моделі здатні проїхати сотні тисяч кілометрів без серйозних поломок.
У What Car? визначили найнадійніші і найненадійніші автомобілі 2025 року в популярних сегментах.
Для цього експерти опитали понад 32 тис. власників різних моделей. Вони розповіли, які поломки виникали у їхніх транспортних засобів за останні 24 місяці.
Найнадійніші автомобілі 2025 року:
  • компактний автомобіль — Hyundai i10
  • сімейний автомобіль — Kia Ceed
  • автомобіль бізнес-класу — Alfa Romeo Giulia
  • компактний кросовер — Kia EV3
  • сімейний кросовер — Vauxhall/Opel Grandland (з бензиновим двигуном)
  • преміальний автомобіль — Lexus RX
  • семимісний автомобіль — Hyundai Santa Fe
  • електромобіль — BMW i3
  • електрокросовер — Kia EV3
  • спортивний автомобіль — Toyota GR Yaris
Найненадійніші автомобілі 2025 року:
  • компактний автомобіль — Renault Zoe
  • сімейний автомобіль — Hyundai Ioniq Electric
  • автомобіль бізнес-класу — Mercedes-Benz C-Class
  • компактний кросовер — Nissan Juke (з бензиновим двигуном)
  • сімейний кросовер — Volkswagen Tiguan
  • преміальний автомобіль — Audi Q7
  • семимісний автомобіль — Audi Q7
  • електромобіль — Hyundai Ioniq Electric
  • електрокросовер — Volkswagen ID.4
  • спортивний автомобіль — Porsche Taycan
Payment systems