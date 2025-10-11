Названо найнадійніші автомобілі та моделі, яких варто уникати 11.10.2025, 00:14 — Технології&Авто

Фото: Hyundai i10

Надійність для багатьох водіїв залишається одним із найважливіших критеріїв під час вибору автомобіля. Проте далеко не всі сучасні моделі здатні проїхати сотні тисяч кілометрів без серйозних поломок.

У What Car? визначили найнадійніші і найненадійніші автомобілі 2025 року в популярних сегментах.

Для цього експерти опитали понад 32 тис. власників різних моделей. Вони розповіли, які поломки виникали у їхніх транспортних засобів за останні 24 місяці.

Найнадійніші автомобілі 2025 року:

компактний автомобіль — Hyundai i10

сімейний автомобіль — Kia Ceed

автомобіль бізнес-класу — Alfa Romeo Giulia

компактний кросовер — Kia EV3

сімейний кросовер — Vauxhall/Opel Grandland (з бензиновим двигуном)

преміальний автомобіль — Lexus RX

семимісний автомобіль — Hyundai Santa Fe

електромобіль — BMW i3

електрокросовер — Kia EV3

спортивний автомобіль — Toyota GR Yaris

Найненадійніші автомобілі 2025 року:

компактний автомобіль — Renault Zoe

сімейний автомобіль — Hyundai Ioniq Electric

автомобіль бізнес-класу — Mercedes-Benz C-Class

компактний кросовер — Nissan Juke (з бензиновим двигуном)

сімейний кросовер — Volkswagen Tiguan

преміальний автомобіль — Audi Q7

семимісний автомобіль — Audi Q7

електромобіль — Hyundai Ioniq Electric

електрокросовер — Volkswagen ID.4

спортивний автомобіль — Porsche Taycan

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.