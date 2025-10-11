Названо найнадійніші автомобілі та моделі, яких варто уникати
Надійність для багатьох водіїв залишається одним із найважливіших критеріїв під час вибору автомобіля. Проте далеко не всі сучасні моделі здатні проїхати сотні тисяч кілометрів без серйозних поломок.
У What Car? визначили найнадійніші і найненадійніші автомобілі 2025 року в популярних сегментах.
Для цього експерти опитали понад 32 тис. власників різних моделей. Вони розповіли, які поломки виникали у їхніх транспортних засобів за останні 24 місяці.
Найнадійніші автомобілі 2025 року:
- компактний автомобіль — Hyundai i10
- сімейний автомобіль — Kia Ceed
- автомобіль бізнес-класу — Alfa Romeo Giulia
- компактний кросовер — Kia EV3
- сімейний кросовер — Vauxhall/Opel Grandland (з бензиновим двигуном)
- преміальний автомобіль — Lexus RX
- семимісний автомобіль — Hyundai Santa Fe
- електромобіль — BMW i3
- електрокросовер — Kia EV3
- спортивний автомобіль — Toyota GR Yaris
Найненадійніші автомобілі 2025 року:
- компактний автомобіль — Renault Zoe
- сімейний автомобіль — Hyundai Ioniq Electric
- автомобіль бізнес-класу — Mercedes-Benz C-Class
- компактний кросовер — Nissan Juke (з бензиновим двигуном)
- сімейний кросовер — Volkswagen Tiguan
- преміальний автомобіль — Audi Q7
- семимісний автомобіль — Audi Q7
- електромобіль — Hyundai Ioniq Electric
- електрокросовер — Volkswagen ID.4
- спортивний автомобіль — Porsche Taycan
Поділитися новиною
Також за темою
Названо найнадійніші автомобілі та моделі, яких варто уникати
Peugeot і Mercedes-Benz відкликають тисячі автомобілів у Європі
Ринок ШІ росте надто швидко: Банк Англії заявив про ризик «бульбашки»
Рейтинг бензинових автомобілів, які найчастіше купують українці
Які ціни на пальне на заправках (таблиця)
Які нові водійські послуги українці отримуватимуть в «Дії»