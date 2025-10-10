Peugeot і Mercedes-Benz відкликають тисячі автомобілів у Європі Сьогодні 23:11 — Технології&Авто

Peugeot і Mercedes-Benz відкликають тисячі автомобілів у Європі

У Європі відкликають моделі Peugeot 3008, 5008 та Mercedes C-Klasse, EQE, GLC. Виявлено ризики загоряння та втрати керування.

Peugeot відкликає моделі 3008 та 5008

Французьке урядове агентство rappel.conso.gouv.fr повідомило про відкликання двох популярних моделей Peugeot — 3008 V3 та 5008 V3.

Проблема стосується автомобілів, виготовлених з 23 червня до 20 серпня 2025 року, з VIN-номерами у діапазоні VR3KAHPY1RS173932-VR3KAHPY0SS141186 (5008 V3) та VR3KAHPY3RS173785-VR3KAHPY7SS140942 (3008 V3).

У них EU Safety Gate виявив дефект нагрівача в 48-вольтовій системі Peugeot. Згідно з доповіддю EU Safety Gate, в бортовій системі 48 В може бути неправильно встановлене з’єднання для обігрівача.

Це може спричинити перебої в роботі опалення, а в рідкісних випадках — електричну дугу та перегрів, що підвищує ризик загоряння автомобіля.

Власникам настійно рекомендують звернутися до офіційного дилера Peugeot для перевірки та усунення дефекту.

Mercedes відкликає C-Klasse, EQE та GLC

Паралельно Mercedes-Benz оголосив відкликання моделей C-Klasse, EQE та GLC, виготовлених у період з 2 березня 2022 до 23 липня 2025 року.

Як зазначає EU Safety Gate, через виробничий брак у вузлі рульового керування можливе послаблення з’єднання між кермом і механізмом, що може призвести до втрати керування автомобілем. Це становить високий ризик ДТП та травм.

Mercedes повідомив власників про необхідність негайно відвідати сервісний центр. Перевірка та ремонт будуть виконані безкоштовно.

amoledo За матеріалами:

