Peugeot і Mercedes-Benz відкликають тисячі автомобілів у Європі

У Європі відкликають моделі Peugeot 3008, 5008 та Mercedes C-Klasse, EQE, GLC. Виявлено ризики загоряння та втрати керування.

Peugeot відкликає моделі 3008 та 5008

Французьке урядове агентство rappel.conso.gouv.fr повідомило про відкликання двох популярних моделей Peugeot — 3008 V3 та 5008 V3.
Проблема стосується автомобілів, виготовлених з 23 червня до 20 серпня 2025 року, з VIN-номерами у діапазоні VR3KAHPY1RS173932-VR3KAHPY0SS141186 (5008 V3) та VR3KAHPY3RS173785-VR3KAHPY7SS140942 (3008 V3).
У них EU Safety Gate виявив дефект нагрівача в 48-вольтовій системі Peugeot. Згідно з доповіддю EU Safety Gate, в бортовій системі 48 В може бути неправильно встановлене з’єднання для обігрівача.
Це може спричинити перебої в роботі опалення, а в рідкісних випадках — електричну дугу та перегрів, що підвищує ризик загоряння автомобіля.
Власникам настійно рекомендують звернутися до офіційного дилера Peugeot для перевірки та усунення дефекту.

Mercedes відкликає C-Klasse, EQE та GLC

Паралельно Mercedes-Benz оголосив відкликання моделей C-Klasse, EQE та GLC, виготовлених у період з 2 березня 2022 до 23 липня 2025 року.
Як зазначає EU Safety Gate, через виробничий брак у вузлі рульового керування можливе послаблення з’єднання між кермом і механізмом, що може призвести до втрати керування автомобілем. Це становить високий ризик ДТП та травм.
Mercedes повідомив власників про необхідність негайно відвідати сервісний центр. Перевірка та ремонт будуть виконані безкоштовно.
