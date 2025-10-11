0 800 307 555
Dacia готує дешевий міні-електрокар вартістю до 15 тис. євро (фото)

Технології&Авто
Бренд Dacia, що входить до групи Renault, представив прототип електричного міні-автомобіля, який може коштувати менше 15 тис. євро, що потенційно може стати конкурентною альтернативою недорогим китайським електромобілям на ринку ЄС.
Про це повідомляє Reuters.
«Hipster Concept», який може бути запущений у виробництво, якщо Європейський Союз погодиться створити нову категорію малолітражних автомобілів, є крихітним, його довжина становить лише 3 метри (9,84 фути), а вага — менше 800 кг.
Hipster — це «концепція сміливого бачення Dacia щодо місцевої, доступної та повсякденної мобільності», — сказала генеральний директор Dacia Катрін Адт, яка нещодавно перейшла з Mercedes-Benz.
Максимальна швидкість тридверного Hipster з квадратними формами становитиме близько 90 км/год (55,92 миль/год), а запас ходу — 150 км. За даними Dacia, середній автомобіль проїжджає менше 40 км на день із середньою швидкістю 56 км/год.
Dacia також спростила Hipster, щоб знизити витрати: він має полотняні сидіння, мінімум електроніки, ручні вікна і ремені для відкривання дверей замість ручок.
Renault і Stellantis очолили кампанію за створення нової категорії малих автомобілів в ЄС, натхненну японськими Kei Cars, які матимуть менше обов’язкових функцій, ніж великі автомобілі, особливо в плані безпеки.
Прихильники стверджують, що міський або приміський автомобіль може обійтися без багатьох з цих функцій, залишаючись безпечним, і що це єдиний спосіб значно зменшити вагу та ціну.
Dacia оцінює, що середня ціна нового автомобіля зросла на 63% між 2001 і 2020 роками, і що європейські покупці потребують більш доступних моделей. Але нова категорія малих автомобілів, про яку зараз ведуться переговори, ймовірно, буде мати певні умови.
«Нормативні акти, безсумнівно, вимагатимуть, щоб автомобіль вироблявся в Європі», — сказав Reuters Девід Дюран, директор з дизайну бренду Dacia.
За матеріалами:
Економічна Правда
Авто
