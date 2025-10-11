0 800 307 555
Технології&Авто
16
Названо найкрутіші гаджети 2025 року (фото)
Вереснева презентація нової лінійки iPhone 17 була однією з найбільш очікуваних подій 2025 року. Але одними тільки смартфонами список найкращих гаджетів, що вийшли цього року, не вичерпується. Інновації спостерігалися в усіх сферах технологій.
Видання slashgear.com склало власний список гаджетів — фаворитів 2025 року.

Смартфон iPhone Air

Незважаючи на суперечливі відгуки і невдоволення з приводу занадто слабкої батареї, факт залишається фактом: iPhone Air — це не просто супертонкий телефон, а й демонстрація нинішньої майстерності компанії Apple.
Фото: Apple
Фото: Apple
Адже, незважаючи на тонкість і легкість, це напрочуд міцний гаджет. Тестування показало, що він виявився набагато витривалішим, ніж припускали деякі скептики.
Тож, як би там не було, експерти видання називають iPhone Air «дивом тонкої інженерії».

Навушники Sony WH-1000XM6

Ці навушники називають найкращою моделлю навушників із шумозаглушенням з усіх, що коли-небудь існували.
Фото: Sony
Фото: Sony
Крім того, компанія Sony поліпшила якість звуку і якість мікрофона під час дзвінків. А ще модель XM6 повернулася до перевіреного часом складаного способу зберігання.
Петлі тепер краще фіксуються, а в чохлі (який став компактнішим) блискавку було замінено на набагато зручнішу і довговічнішу магнітну застібку.

Консоль Nintendo Switch 2 NerdNest

Той факт, що за чотири дні після релізу в червні 2025 року Nintendo продала 3,5 мільйона таких пристроїв, говорить сам за себе. Цікаво, що при цьому, за оцінкою фахівців, Switch 2 — це найменш порушена нововведеннями консоль Nintendo.
Фото: Nintendo
Фото: Nintendo
Якраз те, що компанія не намагалася «винаходити велосипед», а просто довела до досконалості свої хороші сторони, зіграло їй у плюс. Nintendo Switch 2 — це велика і потужна консоль, а іноді це якраз те, що потрібно.
За матеріалами:
Фокус
