0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Lamborghini показала концепт футуристичного суперкара Manifesto (фото)

Технології&Авто
22
Lamborghini показала концепт футуристичного суперкара Manifesto (фото)
Lamborghini показала концепт футуристичного суперкара Manifesto (фото)
Італійська компанія Lamborghini відзначила 20-річчя свого дизайн-центру Centro Stile презентацією футуристичного концепту Manifesto. Новинка, яку сам виробник називає «чистим мистецтвом у металі», демонструє абсолютно новий підхід до дизайну, який має стати основою для майбутніх серійних моделей марки.
Головний дизайнер Lamborghini Мітя Боркерт описав проєкт як «візуальний маніфест, вільний від обмежень виробництва.
За його словами, команда експериментувала з формами, які раніше не наважувалася застосовувати у звичних моделях.
Lamborghini показала концепт футуристичного суперкара Manifesto (фото)
На відміну від сучасних Revuelto і Fenomeno, що вирізняються гострими лініями й агресивною стилістикою, Manifesto має плавні, скульптурні форми.
Яскраво-жовтий кузов позбавлений традиційних спойлерів — їхню роль виконують інтегровані повітроводи та аеродинамічні канали.
Особливо футуристично виглядає задня частина з великим тунелем Вентурі.
Lamborghini показала концепт футуристичного суперкара Manifesto (фото)
Концепт отримав інноваційну систему освітлення з лазерною проєкцією та повністю гладку передню панель. У конструкції кузова немає традиційних стійок, а двері відкриваються вертикально.
Серед технічних особливостей — вуглецеве шасі та експериментальна гальмівна система.
Lamborghini показала концепт футуристичного суперкара Manifesto (фото)
На спеціальній виставці в музеї бренду Manifesto розмістили між сучасним Fenomeno та легендарним Countach, підкресливши спадкоємність поколінь.
Експерти зазначають, що окремі елементи концепту, особливо в галузі аеродинаміки, можуть з’явитися у майбутніх серійних моделях.
У компанії також підтвердили готовність продовжувати експерименти з дизайном і технологіями, зокрема — розширювати лінійку позашляхових суперкарів за прикладом Huracán Sterrato. Очікується, що перші ідеї з Manifesto знайдуть втілення у нових проєктах Lamborghini вже найближчими роками.
За матеріалами:
Корреспондент.net
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems