Lamborghini показала концепт футуристичного суперкара Manifesto (фото) Сьогодні 04:11 — Технології&Авто

Італійська компанія Lamborghini відзначила 20-річчя свого дизайн-центру Centro Stile презентацією футуристичного концепту Manifesto. Новинка, яку сам виробник називає «чистим мистецтвом у металі», демонструє абсолютно новий підхід до дизайну, який має стати основою для майбутніх серійних моделей марки.

Головний дизайнер Lamborghini Мітя Боркерт описав проєкт як «візуальний маніфест, вільний від обмежень виробництва.

За його словами, команда експериментувала з формами, які раніше не наважувалася застосовувати у звичних моделях.

На відміну від сучасних Revuelto і Fenomeno, що вирізняються гострими лініями й агресивною стилістикою, Manifesto має плавні, скульптурні форми.

Яскраво-жовтий кузов позбавлений традиційних спойлерів — їхню роль виконують інтегровані повітроводи та аеродинамічні канали.

Особливо футуристично виглядає задня частина з великим тунелем Вентурі.

Концепт отримав інноваційну систему освітлення з лазерною проєкцією та повністю гладку передню панель. У конструкції кузова немає традиційних стійок, а двері відкриваються вертикально.

Серед технічних особливостей — вуглецеве шасі та експериментальна гальмівна система.

На спеціальній виставці в музеї бренду Manifesto розмістили між сучасним Fenomeno та легендарним Countach, підкресливши спадкоємність поколінь.

Експерти зазначають, що окремі елементи концепту, особливо в галузі аеродинаміки, можуть з’явитися у майбутніх серійних моделях.

У компанії також підтвердили готовність продовжувати експерименти з дизайном і технологіями, зокрема — розширювати лінійку позашляхових суперкарів за прикладом Huracán Sterrato. Очікується, що перші ідеї з Manifesto знайдуть втілення у нових проєктах Lamborghini вже найближчими роками.

