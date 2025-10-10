Ринок ШІ росте надто швидко: Банк Англії заявив про ризик «бульбашки» Сьогодні 22:41 — Технології&Авто

Ринок ШІ росте надто швидко: Банк Англії заявив про ризик «бульбашки»

У світі зростає ризик «раптової корекції» на світових ринках, висловивши занепокоєння через стрімке зростання вартості провідних компаній у сфері штучного інтелекту, попереджає Банк Англії.

Про це пише The Guardian.

Політики зазначили, що існують також ризики «різкої переоцінки активів, номінованих у доларах США», якщо Федеральна резервна система втратить довіру з боку світових інвесторів. Це відбувається на тлі постійних нападів Дональда Трампа на центральний банк США та його погроз щодо обмеження його незалежності.

Безперервний ажіотаж і надмірний оптимізм стосовно потенціалу технологій штучного інтелекту призвели до зростання оцінки компаній за останні місяці. Так, вартість OpenAI нині становить 500 млрд доларів (372 млрд фунтів стерлінгів) проти 157 млрд минулого жовтня. Інша компанія, Anthropic, майже потроїла свою капіталізацію — із 60 млрд доларів у березні до 170 млрд доларів минулого місяця.

Однак Комітет з фінансової політики (FPC) Банку Англії попередив у середу: «Ризик різкої ринкової корекції зріс. За низкою показників оцінка акцій виглядає завищеною, особливо для технологічних компаній, що зосереджені на штучному інтелекті. Це … робить фондові ринки особливо вразливими, якщо очікування щодо впливу ШІ стануть менш оптимістичними».

У заяві також зазначається, що інвестори ще не врахували повною мірою ці потенційні ризики. FPC попередив, що «раптова корекція може статися», якщо будь-який із цих ризиків реалізується — це може призвести до скорочення фінансування для домогосподарств і бізнесу.

«Оскільки Велика Британія є відкритою економікою з глобальним фінансовим центром, ризик поширення подібних світових шоків на британську фінансову систему є суттєвим», — додали у Комітеті.

