Які ціни на пальне на заправках (таблиця)

Сьогодні, 10 жовтня 2025 року, в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95

Вид палива Ціна А-95+ 63,30 грн (0 коп.) А-95 58,70 грн (-2 коп) ДП 55,85 грн (- 2коп) ГАЗ 34,44 грн (плюс 5 коп)

