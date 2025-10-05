ТОП-10 найпопулярніших моделей нових авто в Європі
У серпні 2025 року кількість нових реєстрацій легкових автомобілів у Європі (EU, EFTA, UK) зросла на 5% порівняно з тим самим місяцем у 2024 році — до 790 177 од.
Про це повідомили в «Укравтопромі», посилаючись на дані JATO.
Найпопулярнішим автомобілем у європейських споживачів став кросовер Volkswagen T-Roc, який завершив місяць з показником 14693 реалізованих авто, що на 14% більше, ніж торік.
Його найближчі конкуренти — Dacia Sandero та Toyota Yaris Cross.
ТОП-10 моделей нових авто у Європі в серпні 2025 року:
- Volkswagen T-Roc — 14693 од. (+14%);
- Dacia Sandero — 13834 од. (-11%);
- Toyota Yaris Cross — 12201 од. (-8%);
- Volkswagen Tiguan — 12094 од. (+23%);
- Renault Clio — 12091 од. (-1%);
- Hyundai Tucson — 11350 од. (+28%);
- Dacia Duster — 9813 од. (-16%);
- Toyota Yaris — 9666 од. (-6%);
- Opel Corsa — 9585 од. (+2%);
- Volkswagen Golf — 9444 од. (-2%).
Поділитися новиною
Також за темою
ТОП-10 найпопулярніших моделей нових авто в Європі
Автобестселери вересня: які нові автівки найпопулярніші в Україні
Porsche представила новий електричний Cayenne (фото)
Adobe представить одну з найпопулярніших програм на iPhone
OpenAI готує інтеграцію реклами в ChatGPT
YouTube Premium отримав нові функції на всіх пристроях