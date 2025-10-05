ТОП-10 найпопулярніших моделей нових авто в Європі Сьогодні 22:24 — Технології&Авто

У серпні 2025 року кількість нових реєстрацій легкових автомобілів у Європі (EU, EFTA, UK) зросла на 5% порівняно з тим самим місяцем у 2024 році — до 790 177 од.

Про це повідомили в «Укравтопромі», посилаючись на дані JATO.

Найпопулярнішим автомобілем у європейських споживачів став кросовер Volkswagen T-Roc, який завершив місяць з показником 14693 реалізованих авто, що на 14% більше, ніж торік.

Його найближчі конкуренти — Dacia Sandero та Toyota Yaris Cross.

ТОП-10 моделей нових авто у Європі в серпні 2025 року:

Volkswagen T-Roc — 14693 од. (+14%);

Dacia Sandero — 13834 од. (-11%);

Toyota Yaris Cross — 12201 од. (-8%);

Volkswagen Tiguan — 12094 од. (+23%);

Renault Clio — 12091 од. (-1%);

Hyundai Tucson — 11350 од. (+28%);

Dacia Duster — 9813 од. (-16%);

Toyota Yaris — 9666 од. (-6%);

Opel Corsa — 9585 од. (+2%);

Volkswagen Golf — 9444 од. (-2%).

