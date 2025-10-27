Польські працівники втрачають інтерес до Німеччини і все частіше повертаються додому Сьогодні 16:05 — Особисті фінанси

Польські працівники втрачають інтерес до Німеччини і все частіше повертаються додому

У 2024 році вперше за 25 років кількість поляків, які залишили Німеччину, перевищила кількість тих, хто туди приїхав. Як повідомляє аналітичний центр міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal, польські працівники дедалі менше зацікавлені німецьким ринком праці та все частіше розглядають можливість повернення на батьківщину.

За даними Федерального статистичного управління Німеччини, у 2024 році країну залишили близько 95 тис. поляків, тоді як прибули лише 84 тис. Це на 22 тис. менше, ніж роком раніше.

«Ми спостерігаємо історичний поворот у трудовій міграції після хвилі повернень поляків з Великої Британії. Вперше з 2008 року з Німеччини виїхало більше громадян Польщі, ніж приїхало», — зазначають у Gremi Personal.

За даними Народного банку Польщі, у другому кварталі 2025 року польські мігранти переказали додому 5,3 млрд злотих, трохи більше, ніж у середньому за 2022−2024 роки.

Водночас структура переказів свідчить про зміни: кошти від довгострокових мігрантів майже не зросли (2,9 млрд злотих, +0,5% за три роки), а от перекази від короткострокових працівників піднялися на 55% і досягли 2,4 млрд злотих.

Чому поляки повертаються

Аналітики пояснюють тенденцію до повернення покращенням економічної ситуації в Польщі, зростанням привабливості внутрішнього ринку праці та політикою уряду, спрямованою на заохочення рееміграції.

Серед ключових інструментів податкові стимули та спеціальні програми підтримки. Громадяни, які жили за кордоном не менше трьох років, після повернення можуть чотири роки не сплачувати податок на доходи (PIT) у межах визначеного ліміту. Також для молодих фахівців із польської діаспори у ЄС, Великій Британії, США та Канаді діють оплачувані стажування у польських компаніях.

Читайте також Робота у Польщі за українською трудовою книжкою: чи можливо це

Польський уряд розвиває сприятливе бізнес-середовище: низькі податки, прості процедури реєстрації бізнесу та стабільна економіка приваблюють не лише поляків, а й іноземних інвесторів, які створюють нові робочі місця.

«Якщо додати до цього зниження інфляції до 2,9%, зростання зарплат у корпоративному секторі на 7,5% за рік і підвищення купівельної спроможності на 5%, то вигоди для тих, хто повертається, стають очевидними», — пояснює Ірина Сєрова, CBDO компанії Gremi Personal.

Вона зазначає, що хоча зарплати в Польщі нижчі, ніж у Німеччині, за ті ж гроші можна отримати якісніші послуги — від медицини до житла, яке в Німеччині стає дедалі менш доступним.

За словами експертки, багато поляків уже мають досвід роботи за кордоном і не планують повертатися туди. Натомість вони дедалі частіше обирають кращі умови праці, соціальний захист і стабільність, які нині пропонує Польща.

«Польща довела, що повернення мігрантів можливе, якщо держава створює умови, які не поступаються західним, а подекуди й перевершують їх. Це гарний приклад і для України, де повернення трудових мігрантів стане ключовим чинником повоєнного відновлення», — підсумовує Сєрова.

Нагадаємо, у січні 2025 року рівень безробіття в Польщі впав до історичного мінімуму — 2,6%, що робить країну лідером серед держав ЄС. Цьому, зокрема, посприяла активна участь на ринку праці українців, які приїхали до Польщі з початком російської агресії. У країні працевлаштовані 69% працездатних українських біженців, що майже не відрізняється від показника серед польських громадян (75%). Минулого року українські працівники, які становили близько 5% робочої сили країни, внесли до польського держбюджету приблизно 15,1 мільярда злотих (3,6 млрд євро) через податки та соціальні внески.

Зарплати у Польщі продовжують зростати . У вересні 2025 року середня валова зарплата в корпоративному секторі склала 8 750,34 злотих, що на 7,5% більше, ніж рік тому. При цьому зайнятість у підприємницькому секторі трохи знизилася — на 0,8%.

🔎 Інвестуйте з розумом — обирайте актуальні проєкти з прозорими умовами на InvestMarket від «Мінфін»

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.