Як сплачувати податки із закордонних доходів

Особисті фінанси
28
Як сплачувати податки із закордонних доходів
Як сплачувати податки із закордонних доходів
Якщо громадянин України отримує дохід за межами країни, важливо пам’ятати про свої податкові зобов’язання — подання декларації про отримання доходів та сплату податків.
Про це повідомило Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків.

Які податки треба сплатити

Будь-який дохід, отриманий за кордоном, підлягає оподаткуванню в Україні. Для цього застосуються такі ставки:
  • 18% - податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
  • 1,5% - військовий збір (але тільки для доходів, отриманих до 1 січня 2025 року).
Якщо дохід був отриманий в іноземній валюті, то сума перераховуються в гривню за офіційним курсом НБУ на день нарахування доходу.

Як уникнути подвійного оподаткування

Якщо ви вже сплатили податки за кордоном, то в Україні повторно не доведеться сплачувати податок на доходи, якщо ця країна мала з Україною угоду про уникнення подвійного оподаткування.
Щоб не сплачувати податок двічі, треба:
  • отримати довідку з податкової іноземної країни про сплачені податки.
  • легалізувати її у тій країні, в якій були сплачені податки (наприклад, через консульство або органи, до повноважень яких належить легалізація таких документів).
У податковій наголошують, що зараховується сума сплаченого податку за межами України у сумі, що не перевищує суму податку, яку потрібно було б сплатити в Україні.
Тобто:
  • якщо за кордоном ви сплатили податок у розмірі 100 тис. грн, а в Україні вами визначено до сплати 80 тис. грн, то податок в Україні не сплачується;
  • якщо ж ви сплатили за кордоном 80 тис. грн, а в Україні підлягає сплаті 100 тис. грн податку, то вам потрібно буде доплатити тільки різницю — 20 тис.

Що робити, якщо документів про сплату податків немає

У такому випадку платник має подати заяву до української податкової за місцем реєстрації та перенести термін подачі декларації до 31 грудня.
Декларування благодійної допомоги

Якщо ви через російську агресію отримали тимчасовий захист за кордоном, то:
  • не потрібно подавати декларацію та платити податки, якщо ви отримували грошову чи гуманітарну допомогу від іноземних урядів або благодійних фондів;
  • потрібно подавати декларацію, якщо ви мали інші доходи (наприклад, зарплату або прибуток від фрілансу), навіть якщо отримували благодійну допомогу.
Подати декларацію можна і перебуваючи за кордоном. Є два способи:
  1. поштою — надсилайте документи з описом вкладення не пізніше ніж за 5 днів до кінцевого терміну подання;
  2. електронною поштою - через систему електронного документообігу України.
