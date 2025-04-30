В «Дії» відновили послугу подання податкових декларацій — Finance.ua

В «Дії» відновили послугу подання податкових декларацій
У застосунку «Дія» відновлено можливість подання податкових декларацій.
Про це повідомила пресслужба сервісу.
«Команда „Дії“ оновила форму податкової декларації. Тепер подавайте документи й про сплату військового збору за кілька кліків — у застосунку „Дія“», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше на порталі «Дія» відновили надання трьох послуг для бізнесу. Які послуги знову доступні:
- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Отримуйте довідки про нерухомість з кількох реєстрів в одному запиті.
- Внесення змін до даних ФОП. «Оновили контактну інформацію, ПІБ або місцерозташування, хочете змінити види економічної діяльності? Знову оновлюйте ці дані для ФОПів без черг і паперів», — прокоментували в Мінцифри.
- Витяг з Єдиного державного реєстру. Тепер витяг про ФОП можна отримати безпосередньо на порталі.
Також на порталі Дія запустили нову послугу для підприємців — декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства. Як подати декларацію на порталі:
- Авторизуйтесь на порталі Дія.
- Виберіть послугу Декларація відповідності матеріально-технічних основ вимогам законодавства.
- Внесіть необхідні дані та подайте декларацію.
- Відстежуйте статус декларації онлайн і будьте певні, що все надіслали без помилок — портал підкаже, що виправити.
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