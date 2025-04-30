В «Дії» відновили послугу подання податкових декларацій — Finance.ua

В «Дії» відновили послугу подання податкових декларацій Сьогодні 15:15 — Особисті фінанси

В «Дії» відновили послугу подання податкових декларацій

У застосунку «Дія» відновлено можливість подання податкових декларацій.

Про це повідомила пресслужба сервісу.

«Команда „Дії“ оновила форму податкової декларації. Тепер подавайте документи й про сплату військового збору за кілька кліків — у застосунку „Дія“», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на порталі «Дія» відновили надання трьох послуг для бізнесу. Які послуги знову доступні:

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Отримуйте довідки про нерухомість з кількох реєстрів в одному запиті.

Внесення змін до даних ФОП. «Оновили контактну інформацію, ПІБ або місцерозташування, хочете змінити види економічної діяльності? Знову оновлюйте ці дані для ФОПів без черг і паперів», — прокоментували в Мінцифри.

Витяг з Єдиного державного реєстру. Тепер витяг про ФОП можна отримати безпосередньо на порталі.

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Також на порталі Дія запустили нову послугу для підприємців — декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства. Як подати декларацію на порталі:

Авторизуйтесь на порталі Дія. Виберіть послугу Декларація відповідності матеріально-технічних основ вимогам законодавства.

Внесіть необхідні дані та подайте декларацію. Відстежуйте статус декларації онлайн і будьте певні, що все надіслали без помилок — портал підкаже, що виправити.

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