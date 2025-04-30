В «Дії» відновили послугу подання податкових декларацій — Finance.ua
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В «Дії» відновили послугу подання податкових декларацій

Особисті фінанси
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В «Дії» відновили послугу подання податкових декларацій
В «Дії» відновили послугу подання податкових декларацій
У застосунку «Дія» відновлено можливість подання податкових декларацій.
Про це повідомила пресслужба сервісу.
«Команда „Дії“ оновила форму податкової декларації. Тепер подавайте документи й про сплату військового збору за кілька кліків — у застосунку „Дія“», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше на порталі «Дія» відновили надання трьох послуг для бізнесу. Які послуги знову доступні:
  • Внесення змін до даних ФОП. «Оновили контактну інформацію, ПІБ або місцерозташування, хочете змінити види економічної діяльності? Знову оновлюйте ці дані для ФОПів без черг і паперів», — прокоментували в Мінцифри.
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Також на порталі Дія запустили нову послугу для підприємців — декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства. Як подати декларацію на порталі:
  1. Авторизуйтесь на порталі Дія.
  2. Виберіть послугу Декларація відповідності матеріально-технічних основ вимогам законодавства.
  3. Внесіть необхідні дані та подайте декларацію.
  4. Відстежуйте статус декларації онлайн і будьте певні, що все надіслали без помилок — портал підкаже, що виправити.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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