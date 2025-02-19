В «Дії» запустили нову послугу для бізнесу — Finance.ua

В «Дії» запустили нову послугу для бізнесу
Як повідомили в пресслужбі Дії, вони запустили на порталі Дія нову послугу для підприємців — декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства.
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«Раніше ви подавали підприємницькі декларації або особисто поштою та витратили багато часу на те, щоб виправити помилки при заповненні. А тепер є Дія, і з нею все просто, швидко та прозоро. Якщо виконуєте на підприємстві небезпечні завдання зі спеціальною технікою — задекларуйте її на відповідність закону на порталі Дія», — написали в повідомленні.
Декларацію надають підприємці та юрособи — без паперових документів та турне по установах.
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Як подати декларацію на порталі
- Авторизуйтесь на порталі Дія.
- Виберіть послугу Декларація відповідності матеріально-технічних основ вимогам законодавства.
- Внесіть необхідні дані та подайте декларацію.
- Відстежуйте статус декларації онлайн і будьте певні, що все надіслали без помилок — портал підкаже, що виправити.
Також зазначили, що проект єДозвіл реалізується Мінекономіки у партнерстві з Мінекономіки та за фінансування Євросоюзу в межах проекту EU4DigitalUA, який впроваджує FIIAPP.
Раніше ми писали, що якщо підприємець на єдиному податку закриває свою діяльність, останнім звітним періодом для нього буде той, у якому податкова отримала повідомлення від держреєстратора про закриття.
Як зазначає Державна податкова служба України, що припинення діяльності ФОП має бути зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (ЄДР). Після цієї реєстрації відповідна інформація передається до інформаційних систем ДПС в порядку інформаційної взаємодії.
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