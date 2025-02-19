В «Дії» запустили нову послугу для бізнесу — Finance.ua

В «Дії» запустили нову послугу для бізнесу Сьогодні 15:00 — Фондовий ринок

В «Дії» запустили нову послугу для бізнесу

— декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства. Як повідомили в пресслужбі Дії, вони запустили на порталі Дія нову послугу для підприємцівдекларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства.

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«Раніше ви подавали підприємницькі декларації або особисто поштою та витратили багато часу на те, щоб виправити помилки при заповненні. А тепер є Дія, і з нею все просто, швидко та прозоро. Якщо виконуєте на підприємстві небезпечні завдання зі спеціальною технікою — задекларуйте її на відповідність закону на порталі Дія», — написали в повідомленні.

Декларацію надають підприємці та юрособи — без паперових документів та турне по установах.

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Як подати декларацію на порталі

Авторизуйтесь на порталі Дія.

Виберіть послугу Декларація відповідності матеріально-технічних основ вимогам законодавства.

Внесіть необхідні дані та подайте декларацію.

Відстежуйте статус декларації онлайн і будьте певні, що все надіслали без помилок — портал підкаже, що виправити.

Також зазначили, що проект єДозвіл реалізується Мінекономіки у партнерстві з Мінекономіки та за фінансування Євросоюзу в межах проекту EU4DigitalUA, який впроваджує FIIAPP.

Раніше ми писали, що якщо підприємець на єдиному податку закриває свою діяльність, останнім звітним періодом для нього буде той, у якому податкова отримала повідомлення від держреєстратора про закриття.

Як зазначає Державна податкова служба України, що припинення діяльності ФОП має бути зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (ЄДР). Після цієї реєстрації відповідна інформація передається до інформаційних систем ДПС в порядку інформаційної взаємодії.

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