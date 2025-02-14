«Дія» запускає новий сертифікат — Finance.ua
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«Дія» запускає новий сертифікат

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«Дія» запускає новий сертифікат
«Дія» запускає новий сертифікат
До Дня закоханих в Міністерстві цифрової трансформації України додали новий документ — сертифікат неодруженого або неодруженої.
Про це йдеться в повідомленні міністерства.
«Діліться сертифікатом у соцмережах та надсилайте в месенджерах або просто покажіть QR-код у застосунку — нехай усі знають про ваш статус», — повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Телеграм.

Що це таке

Сертифікат не є офіційним документом. Але дані перевіряються в реєстрі — і це справжня візитівка холостяка чи холостячки.

Як отримати сертифікат

  1. Авторизуйтеся в застосунку Дія.
  2. Натисніть Додати документ у розділі Документи.
  3. Завантажте своє найкраще фото та стилізуйте профіль.
  4. Розкажіть про себе: оберіть ваші захоплення та дизайн сертифікату. А знак зодіаку підтягнеться автоматично.
Якщо сертифікат не відображається:
  • оновіть застосунок;
  • перевірте, чи верифікований ваш ідентифікаційний код (РНОКПП) — якщо ні, скористайтеся інструкцією;
  • якщо ви розлучились, уточніть, чи подавали ви в РАЦС рішення суду про розлучення або чи вніс ваш РАЦС інформацію по РНОКПП.
  • Якщо ж ви молодші за 18 років, тоді зачекайте до повноліття.
«Коли зустрінете ту саму людину, не зволікайте — робіть пропозицію через контекстне меню у сертифікаті. Після того самого „так“ оновлюйте статус на „заручений“ або „заручена“. Після оновлення статусу сертифікату маємо для вас ще пару послуг: Шлюб онлайн та єМалятко», — пишуть в Мінцифри.

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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