«Дія» запускає новий сертифікат — Finance.ua

«Дія» запускає новий сертифікат Сьогодні 13:10

«Дія» запускає новий сертифікат

До Дня закоханих в Міністерстві цифрової трансформації України додали новий документ — сертифікат неодруженого або неодруженої.

Про це йдеться в Про це йдеться в повідомленні міністерства.

«Діліться сертифікатом у соцмережах та надсилайте в месенджерах або просто покажіть QR-код у застосунку — нехай усі знають про ваш статус», — «Діліться сертифікатом у соцмережах та надсилайте в месенджерах або просто покажіть QR-код у застосунку — нехай усі знають про ваш статус», — повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Телеграм.

Що це таке

Сертифікат не є офіційним документом. Але дані перевіряються в реєстрі — і це справжня візитівка холостяка чи холостячки.

Як отримати сертифікат

Авторизуйтеся в застосунку Дія. Натисніть Додати документ у розділі Документи. Завантажте своє найкраще фото та стилізуйте профіль. Розкажіть про себе: оберіть ваші захоплення та дизайн сертифікату. А знак зодіаку підтягнеться автоматично.

Якщо сертифікат не відображається:

оновіть застосунок;

перевірте, чи верифікований ваш ідентифікаційний код (РНОКПП) — якщо ні, скористайтеся інструкцією;

якщо ви розлучились, уточніть, чи подавали ви в РАЦС рішення суду про розлучення або чи вніс ваш РАЦС інформацію по РНОКПП.

Якщо ж ви молодші за 18 років, тоді зачекайте до повноліття.

«Коли зустрінете ту саму людину, не зволікайте — робіть пропозицію через контекстне меню у сертифікаті. Після того самого „так“ оновлюйте статус на „заручений“ або „заручена“. Після оновлення статусу сертифікату маємо для вас ще пару послуг: Шлюб онлайн та єМалятко », — пишуть в Мінцифри.

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