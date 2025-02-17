Коли подається остання податкова декларація після припинення підприємницької діяльності — Finance.ua

Коли подається остання податкова декларація після припинення підприємницької діяльності Сьогодні 09:19 — Особисті фінанси

Коли подається остання податкова декларація після припинення підприємницької діяльності

Якщо підприємець на єдиному податку закриває свою діяльність, останнім звітним періодом для нього буде той, у якому податкова отримала повідомлення від держреєстратора про закриття.

Про це повідомила Державна податкова служба України.

Там зазначають, що припинення діяльності ФОП має бути зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (ЄДР). Після цієї реєстрації відповідна інформація передається до інформаційних систем ДПС в порядку інформаційної взаємодії. Датою припинення підприємницької діяльності фізичних осіб — підприємців є дата внесення до ЄДР запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності цією фізичною особою (крім випадку, коли у відомостях з ЄДР є застереження, що датою припинення підприємницької діяльності вважається інша конкретна дата.

Водночас припинення діяльності не скасовує зобов’язань, що виникли під час провадження підприємницької діяльності, не змінює строків їх виконання та не звільняє від штрафів чи пені. Єдиний податок нараховується до кінця місяця, у якому анульовано реєстрацію.

ФОП — платник єдиного податку (1−3 група), стосовно якого до ЄДР внесений запис про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, подає останню декларацію за звітний період, з наростаючим підсумком з початку року. Останнім звітним періодом є той, який відповідає даті припинення підприємницької діяльності згідно з даними ЄДР.

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Якщо після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа продовжує провадити підприємницьку діяльність, це вважається веденням бізнесу без реєстрації.

Платники єдиного податку:

1 і 2 групи подають річну декларацію, де вказують дохід, щомісячні авансові внески, суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

3 група подає декларацію щоквартально. Разом із декларацією за IV квартал подають дані про сплачений єдиний внесок.

Власники, орендарі та користувачі сільськогосподарських земель, а також голови сімейних фермерських господарств мають подавати розрахунок мінімального податкового зобов’язання разом із річною податковою декларацією.

Форма декларації для ФОП на єдиному податку затверджена наказом Мінфіну № 578 від 19.06.2015 (з урахуванням змін).

Щодо заповнення Декларації:

Рядок 4 («Найменування контролюючого органу, до якого подається звітність») — зазначається контролюючий орган за місцем обліку платника.

Поле 8 («Особливі відмітки») — у рядку 8.1 ставиться позначка «+», якщо декларація подається за останній податковий (звітний) період, на який припадає дата державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

До Декларації додаються:

Додаток 1 — відомості про дохід застрахованих осіб і сплату єдиного внеску. Подається разом із декларацією (крім осіб, звільнених від сплати ЄСВ).

Додаток 2 — розрахунок мінімального податкового зобов’язання за рік. Подається, якщо у підприємницькій діяльності використовувалися земельні ділянки (для 2−3 груп).

Декларацію можна подати:

1. Особисто у будь-якому центрі обслуговування платників податків, незалежно від місця обліку.

2. Поштою з повідомленням про вручення.

3. В електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги». Декларація в електронному вигляді може бути подана засобами Електронного кабінету або мобільного застосунку «Моя податкова», або у розділі «Мої податки» на порталі Дія.

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